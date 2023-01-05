İndirime giden zincir marketleri örnek gösteren Nebati: Tüm işletmeler benzer uygulamayı hayata geçirsin

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, art arda yapılan uyarıların ardından sabit fiyat ve indirim uygulamasına geçen ŞOK Marketler, Migros ve CarrefourSA üzerinden tüm zincir marketlere çağrıda bulundu. Bakan Nebati, "Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Tüm işletmeler benzer uygulamayı hayata geçirsin, sizler de gelin elinizi taşın altına koyun. Enflasyon OVP tahminlerinin altında, hızlı düşüşün devam edeceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD toplantısında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BAKAN NEBATİ UYARIDA BULUNMUŞTU

Bakan Nebati, zincir marketlere yaptığı çağrının ardından ŞOK Marketler, Migros, CarrefourSA ve Happy Center'ın yüzlerce ürünün fiyatını sabitlemenin yanı sıra indirim de yapması üzerinden diğer zincir marketlere de çağrıda bulundu.

"SABİT FİYAT UYGULAMASINA GEÇMELERİ MEMNUNİYET YARATTI"

Nebati, "Çok sayıda ürünlere indirimlere gittik. Bu işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Yakın dönemde çok güzel haberler de geliyor. Dün itibarıyla bu çağrılarımız Türkiye çapında faaliyet gösteren zincir marketlerin karşılık verdiğini büyük bir memnuniyetle öğrendik. Tüm işlemelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmesi için çağrıda bulunuyorum. Enflasyon hepimiz için ortak sorun. İşsizliğe ve küçülmeye sebep olmadan beraberce aşacağız. Birlik içinde bu taşı yolumuzdan bir an evvel kaldırıp atarız, biz bu mücadelede kesin kararlıyız. Birlikten nasıl bereket doğacağını göreceğiz. Bu süreçte zaten sizlere gereken her türlü desteği veriyoruz. Yüksek enflasyon ortamında vatandaşları korumak amacıyla attığımız birçok adıma yenilerini eklemeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

ÇAĞRILAR SONRASI İLK HAMLE ŞOK MARKETLER'DEN GELDİ

Hatırlanacağı üzere Kabine üyelerinin uyarıları sonrası zincir marketlerden art arda hamleler gelmişti. Şok Marketler, ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitlediğini duyurdu. Buna göre, markette pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar, ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak. Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, firma olarak ülke ekonomisine ve müşterilerin bütçesine katkı vermek üzere fiyat sabitleme kararı aldıklarını belirterek, "Şimdiye kadar 'Birlikten Berekete' yaklaşımıyla her zaman ülkemizin, üreticilerimizin ve müşterilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu kampanya da bunun en güzel örneğidir. Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi piyasa fiyatlarının altında, her gün düşük fiyat politikamızla müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

MİGROS'TAN FİYAT SABİTLEME VE İNDİRİM KAMPANYASI

Migros da ocak ayı boyunca en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyatları sabitlerken 3 binden fazla markalı üründe sürekli indirim yaptı. Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin, enflasyonla mücadele kararlılığıyla yüzlerce temel üründe hem fiyatları sabitlediği hem de çok güçlü indirim kampanyaları başlattığı bildirilirken, ocak ayı boyunca un, yağ, çay, şeker, bakliyat, deterjan, çocuk bezi gibi en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyat sabitlemesine gidildi. Aynı zamanda 3 binden fazla markalı üründe ise sürekli indirim yapılırken 23 farklı gruptaki tüm ürünleri kapsayacak şekilde 20 bine yakın üründe özel olarak yüzde 25'ten yüzde 50'ye varan indirimler sunuluyor.

CARREFOURSA'DAN YÜZDE 40'A VARAN İNDİRİM

Carrefoursa da ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe yüzde 20'den yüzde 40'a varan indirimler uygulama kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, "Carrefoursa olarak 85 milyon için 'Doğrusu CarrefourSA'da' diyerek sadece 1 ay değil, yıl boyunca farklı kampanyalarla müşterilerimize doğru ürünü, doğru fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz. Tüm mağazalarımızda istisnasız uyguladığımız 3 adımdan oluşan doğru fiyat politikamızda, 'reyon fiyatı=kasa' fiyatıyla müşterimiz reyon ve kasada farklı fiyatla karşılaşırsa müşteri için avantajlı olan fiyatı uyguluyoruz. Avantajlı fiyat garantisinde ise maliyet fiyatları yükselmeden reyon fiyatlarını değiştirmiyor, tedarikçilerden gelen indirimleri müşterilerimizin lehine fiyatlara yansıtıyoruz. Temel gıda, et, taze sebze-meyve gibi müşterilerimizin öncelikli ihtiyaçları olan ürün kategorilerinde bu ve benzeri kampanyaları sürdürerek tüketici dostu indirimleri hayata geçiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

HAPPY CENTER DA KATILDI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Altun, zincir marketler olarak fiyatlarda indirime gittiklerini bildirmişti. Altun, komite başkanı olarak zincir marketlerle görüştüğünü belirttiği açıklamasında şunları kaydetti; "Hepsi fiyatlarda indirime gideceğini teyit etti. Sektör olarak halkımıza verebileceğimiz tüm desteği sunacağız. Happy Center marketleri olarak da gıda ve gıda dışı ürünlerde indirime gittik ve indirimler her geçen gün devam edecek. Yeni yılla birlikte gıda ve gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ila 20 arasında düşürdük. Et ve süt ürünlerinde ise arza bağlı olarak ilerleyen süreçte indirim yapabiliriz. Enflasyonist etki azaldıkça başta gıda olmak üzere bütün ürünlere bu indirimleri yansıtmak istiyoruz ancak 'Şu kadar üründe, şu kadar indirim yapacağız' gibi popülist söylemlerden uzak durup, gerçek indirimi halkımıza yansıtma kararlılığındayız."