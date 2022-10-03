Sabancı Üniversitesi'nin 'Geleceğe Söz Ver' burs programı tanıtıldı

İSTANBUL (AA) Sabancı Üniversitesi'nce, "Geleceğe Söz Ver" temasıyla hayata geçirilen yeni burs programı tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Tuzla Kampüsü'nde düzenlenen ve Moderatörlüğünü Sabancı Üniversitesi Mezunu Emre Başkan'ın yaptığı geceye, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici ile Sabancı Holding Grup şirketlerinin yöneticileri, iş dünyasının temsilcileri, Sabancı Üniversitesi mezunları, bursiyer ve bağışcılar katıldı.

"Geleceğe Söz Ver" temasıyla gerçekleşen gecenin en büyük sürprizi, temaya uygun olarak üniversite öğrencilerinin geleceğe verdikleri sözlerin ses dalgalarından oluşan küçük heykeller oldu.

Gece boyunca sergilenen heykellerin ilkini, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Programı lisans öğrencisi Malhun Tosun, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'ya takdim etti.

Heykelde, öğrenci Malhun'un geleceğe verdiği "Tarım ekonomisi alanında uzmanlaşarak gelecekte yaşanma ihtimali olan gıda krizini önleyeceğim." sözünün ses dalgaları yer aldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Sabancı, "Bugün burada aramızda üniversitemizden mezun olup çok önemli şirketlerde önemli görevlerde bulunanlar var. Bu yolculuk, iyi giden bir yolculuk. Bu başarı, sizlerin başarısıyla taçlanıyor. Ama bizler beraber yürürsek, siz burayı unutmaz, takip eder ve gençlere bir söz ve destek verirseniz daha güçlü oluruz. Hayatta en çok sorulan soru, hangi okuldan mezun olduğunuzdur. O marka sizinle büyür. 23 sene içinde okulumuzun geldiği yer sizlerin sayesindedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyonları yakalamışsınız"

Sabancı, üniversite kurulurken yaşadığı bir anıyı da anlatarak, "1999'da eğitime başladığımızda Uluslararası Danışma Kurulu Üyemiz Chad Holliday ile üniversiteyi geziyorduk. Kampüs tam bitmemişti, 250 öğrencimiz vardı. Onlarla sohbet etti. Şampiyonları yakaladığımızı söyleyerek, bu öğrencileri ve bundan sonra gelecekleri iyi takip etmemizi, bu çocukların her gittikleri yerde değişimi sağlayacak güce sahip olduklarını söyledi. Şimdi ise mezunlarımız için üniversitelerini takip etme zamanı." ifadelerini kullandı.

Bir dünya üniversitesi kurmak için yola çıktıklarını vurgulayan Sabancı, şöyle devam etti:

"Sizler hepiniz dünya şirketlerinde çalışıyorsunuz. Rahmetli Sakıp Bey'in en büyük arzusu 'Dünyanın neresine giderlerse gitsinler orada başarılı olsunlar.' idi. Bugün dünyanın geldiği noktada bunun ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyoruz. Şimdi 'Geleceğe Söz Ver' diyerek gençlerimizin yolunu birlikte açıyoruz."

"Üniversitemizde öğrencilerimizin yüzde 55'inden fazlası burslu"

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Leblebici de şu anda üniversitede 5 bin 300'ün üzerinde öğrenci olduğunu, yüzde 80'inin lisans, yüzde 20'sinin de yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu sene Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre aralarında Türkiye 1'incisinin de bulunduğu çok parlak 790 gencimizi de bu öğrencilerin arasına kattık. İlk 1000'den aldığımız öğrenci sayısı ise 140 oldu. Fakültelere giriş taban puanları açısından Türkiye'nin en yüksek puanlı öğrenci alan üniversitesi olduk. Lisans eğitimi gören öğrencilerimizin yüzde 36'sı girişte burslu olarak kabul ediliyor. Devamında ihtiyaç ve başarı bursları katkısıyla bu oran yüzde 55'e çıkıyor. Yani üniversitemizde öğrencilerimizin yüzde 55'inden fazlası burslu öğrenciler olarak okuyorlar."

Araştırma alanında Türkiye'nin en yüksek sayıda proje yapan ve en yüksek proje bütçesine sahip üniversiteleri arasında olduklarını ifade eden Leblebici, "Artık sadece Türkiye'nin en iyi üniversitesi olmakla yetinmiyoruz, dünyanın önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlhamını gençlerimizin daha güçlü bir gelecek ve daha iyi bir dünya için sorunların çözümüne verdiği sözlerden alan 'Geleceğe Söz Ver' burs programımızda daha fazla sayıda başarılı ve ihtiyaç sahibi gencimize ulaşmayı amaçlıyoruz." görüşünü bildirdi.

Etkinlik, öğrenciler için bağışta bulunan kişilerin ve kurum temsilcilerinin konuşmalarıyla son buldu.