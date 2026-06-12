Rosatom'dan lityum-iyon batarya anlaşmaları ve yeni teknolojiler

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Rusya'da enerji depolama altyapısında kullanılacak lityum-iyon bataryaların sertifikasyonu ve servisine ilişkin anlaşmalar imzaladı ve yeni teknolojilerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgesindeki en önemli etkinliklerden biri olan ve 1997'den bu yana düzenlenen, Saint Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu gerçekleştirildi.

Rosatom, Rusya'nın enerji altyapısında kullanılacak lityum-iyon bataryaların sertifikasyonu ve servisine ilişkin anlaşmalardan sağlık teknolojilerinin tanıtımına, Trans-Arktik Ulaşım Koridoru'nun ekonomik ve finansal modelinden arktik bölgede modern yaşam altyapısının oluşturulmasına kadar geniş bir yelpazede forumda yer aldı.

Saint Petersburg Ekonomi Forumu'nda Trans-Arktik Ulaşım Koridoru'nun finansal ve ekonomik modeli ile Arktik bölgedeki kilit yerleşimlerde modern yaşam altyapısı kurulması, düzenlenen oturumlarda ele alındı. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, "Küresel Lojistikte Yeni Ufuklar ve Arktik Lojistik Çerçevesi" başlıklı oturuma katıldı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanının Uluslararası Ulaştırma İş birliği Özel Temsilcisi İgor Levitin ile Rusya Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanı Alexey Çekunkov'un da aralarında bulunduğu isimlerin de katıldığı oturumda Trans-Arktik Ulaşım Koridoru'nun (TATC) işletilmesine yönelik finansal ve ekonomik modelin geliştirilmesine odaklanıldı.

Katılımcılar, Arktik'te ekonomik ve altyapısal işbirliği için siyasetten arındırılmış yeni bir uluslararası platform oluşturulmasını önerdi. Mevcut forumların öncelikle coğrafi ilkeye dayandığı ve içinde bulunulan koşullarda, Kuzey Deniz Yolu boyunca ve Arktik genelinde pratik iş birliğine girmeye hazır bölge dışı ülkelerin çıkarlarını tam olarak karşılayamadığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rusya'nın iddialı ulusal hedeflere sahip olduğunu belirterek, "2030'a kadar, uluslararası ulaşım koridorları boyunca taşınan yük hacmini en az yüzde 50 artırmamız, sabit sermaye yatırımlarını yüzde 60 yükseltmemiz ve kaynak dışı, enerji dışı ürünlerin ihracatını üçte iki oranında artırmamız gerekiyor. Şu anda uygulanmakta olan senaryodan önemli ölçüde daha iddialı bir senaryoya geçmeye hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Önerilen yaklaşımlar üzerinde mutabakata varıldıktan sonra, her iki senaryo kapsamında da gereken altyapının geliştirilmesi için çalışmalara başlanacak. Çalışma buzkıranlar, Arktik sınıfı kargo gemileri ve liman tesisleriyle sınırlı kalmayacak; boru hattı altyapısından demir ve kara yolları ve iç su yollarının genişletilmesine kadar uzayacak.

Rusya'da enerji depolama sistemleri için yaşam döngüsü destek altyapısı kuruluyor

Açıklamaya göre, Saint Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Rosatom Yakıt Bölümü, Rusya'da lityum-iyon bataryaların sertifikasyonu, akreditasyonu ve servisine yönelik kapsamlı bir altyapı kurulmasını amaçlayan bir dizi anlaşma da imzaladı. Varılan anlaşmalar, enerji depolama ve elektrik iletim sistemlerinin güvenliğini ve güvenilirliğini artıracak. Bunun yanı sıra, Rus batarya üretim sektörünün teknolojik egemenliğini de güçlendirecek.

Rosatom, Federal Akreditasyon Servisi ve Moskova Yatırım ve Sanayi Politikası Dairesi ile elektrik depolama sistemlerinin ve bileşenlerinin akreditasyonu ve sertifikasyonuna ilişkin bir işbirliği anlaşması da imzaladı. Moskova'da lityum-iyon batarya sistemleri için modern bir test ve sertifikasyon altyapısı kurulmasını kapsayan bu iş birliğiyle bataryaların işletim güvenliğini ve yaşam döngüsü verimliliğini artıracak teknolojik öz yeterliliğin sağlanması amaçlanıyor.

Saint Petersburg Ekonomi Forumu, Rosatom'un teknolojik yeniliklerini tanıttığı bir platforma da dönüştü. Rosatom, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla hazırlanan kuantum hesaplama teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik strateji taslağını kamuoyuna sundu.

Tanıtılan strateji belgesine göre, Rusya'da kuantum hesaplama teknolojilerinin geliştirilmesindeki temel misyon, ülkenin kuantum teknolojileri alanındaki teknolojik egemenliğinin sağlanması olarak tanımlanıyor. Belgede, 2050 yılı perspektifinde kuantum ve heterojen teknolojilerin ekonomi üzerindeki etkisi sayesinde gayrisafi yurt içi hasılaya ilave yüzde 1–2 oranında katkı sağlanmasının uzun vadeli hedefler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Stratejide ayrıca, sanayi ve sosyal yaşamın farklı alanlarında kullanılabilecek egemen bir kuantum yazılım ekosisteminin tüm bileşenleriyle geliştirilmesi öncelikli hedeflerden biri olarak öne çıkıyor. Bir diğer stratejik hedef ise Rus kuantum yetkinlik merkezleri temel alınarak dost ülkeler coğrafyasında kuantum teknolojilerinin öncü düzeyde uygulanacağı bir işbirliği alanının oluşturulması olarak ifade ediliyor.

Likhachev, devlet kurumları, bilimsel araştırma kuruluşları ve iş dünyası temsilcilerini kuantum hesaplama teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik stratejinin uzman düzeyinde değerlendirilmesine katkı sunmaya davet ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rusya, kuantum teknolojileri alanında açık iş birliği yaklaşımını vurguluyor. Bu yaklaşım öncelikle BRICS ve Avrasya Ekonomik Birliği coğrafyası için geçerli. Kuantum bilgi birikiminin geliştirilmesine yönelik gelecekteki katkımız, geniş ölçekli kuantum ittifaklarının oluşturulması olacaktır. Güçlerimizi birleştirerek yalnızca eksiksiz değil, aynı zamanda kuantum teknolojilerinin uygulanması konusunda dünyanın en güçlü ekosistemini oluşturabiliriz."

Ayrıca Rosatom, nükleer enerji sektörünü temsil eden 30'dan fazla temsilci ve genç liderden oluşan delegasyonla Saint Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu çerçevesinde gerçekleştirilen Uluslararası Gençlik Günü "Geleceğin Günü" programına katıldı. Nükleer sektör gençlik delegasyonu, Rosatom'un 13 iş kolundan temsilciler ile Rosatom Öğrenci Topluluğu üyelerini bir araya getirerek, ekonominin geleceği ve yüksek teknoloji sektörlerinin insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi konularındaki tartışmalarda yer aldı.