Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz

Ürünlerde taklit-tağşiş yaparak halkın sağlığını tehlikeye atan işletmeler bir bir ifşa ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı son listede mide bulandıran detaylar yer aldı. Kendilerini güvenilir diye lanse eden sahtekar markaların, zeytinyağı, baklava, kaşar peyniri, soslu tavuk, lahmacun, köfte harcı, sucuk, peynir, bal ve baharat gibi ürünlerin içeriğiyle oynadığı belirlendi.

SUCUKTA SAKATAT, LAHMACUNDA TEK TIRNAKLI ETİ

Buna göre bazı işletmelerin sattığı sucuklarda sakatat tespit edildi. Türkiye'nin dört bir yanındaki birçok lokantanın ise lahmacunda "tek tırnaklı eti" kullandığı belirlendi.

İşte bakanlığın yayınladığı son liste: