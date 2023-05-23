Pentagon'da patlama olduğuna dair sahte görsel ortalığı karıştırdı! Borsa resmen çakıldı

Pentagon yakınlarında patlama olduğuna dair yapay zeka ile üretilen fotoğraflar ortalığı karıştırdı. Bina ve yükselen siyah dumanların yer aldığı görsellerin mavi tiki bile sahte olan "Bloomberg" Twitter hesabından başlayarak paylaşılması sonrasında S&P 500 borsasında önemli bir düşüş yaşandı. Borsadaki dalgalanma sonrasında milyonlarca dolar kayıp yaşandığı düşünülüyor.

Yapay zekanın kötü yönde kullanımının tehlikelerine dair en canlı örnek dün ABD'de yaşandı. Pentagon yakınlarında patlama olduğuna dair servis edilen görüntüler deyim yerindeyse bomba etkisi yarattı.

Yapay zeka ile üretilen sahte görsellerden biri.

SAHTE TWITTER PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

"Pentagon yakınında patlama" notuyla servis edilen fotoğrafın mavi tiki bile sahte olan "Bloomberg" Twitter hesabından başlayarak çok sayıda hesap tarafından gerçek sanılarak paylaşılması ortalığı karıştırdı.

Pentagon'da patlama olduğuna dair servis edilen sahte görsel.

GERÇEK OLMADIĞI ANLAŞILDI AMA...

Sahte fotoğraf üzerine televizyonlarda yorumda bulunan Rus ve Hindistan kaynaklı haber ajanslarının konuyu iyiden iyiye gündeme taşımasının ardından patlamanın gerçek olmadığı ve görsellerin yapay zeka ile oluşturulduğu anlaşılsa da iş işten geçmişti.

BORSADA MİLYONLARCA DOLARLIK KAYIP

Yayılan haber sonrasında S&P 500 borsasında önemli bir düşüş yaşandı. Günün en düşük seviyesine kadar gerileme gerçekleşti. Borsadaki dalgalanma sonrasında milyonlarca dolar kayıp yaşandığı düşünülüyor.