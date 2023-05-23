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Pentagon'da patlama olduğuna dair sahte görsel ortalığı karıştırdı! Borsa resmen çakıldı

Pentagon'da patlama olduğuna dair sahte görsel ortalığı karıştırdı! Borsa resmen çakıldı

Ekonomi Haberleri

Pentagon yakınlarında patlama olduğuna dair yapay zeka ile üretilen fotoğraflar ortalığı karıştırdı. Bina ve yükselen siyah dumanların yer aldığı görsellerin mavi tiki bile sahte olan "Bloomberg" Twitter hesabından başlayarak paylaşılması sonrasında S&P 500 borsasında önemli bir düşüş yaşandı. Borsadaki dalgalanma sonrasında milyonlarca dolar kayıp yaşandığı düşünülüyor.

Yapay zekanın kötü yönde kullanımının tehlikelerine dair en canlı örnek dün ABD'de yaşandı. Pentagon yakınlarında patlama olduğuna dair servis edilen görüntüler deyim yerindeyse bomba etkisi yarattı.

Pentagon'da patlama olduğuna dair sahte görsel ortalığı karıştırdı! Borsa resmen çakıldıYapay zeka ile üretilen sahte görsellerden biri.

"Pentagon yakınında patlama" notuyla servis edilen fotoğrafın mavi tiki bile sahte olan "Bloomberg" Twitter hesabından başlayarak çok sayıda hesap tarafından gerçek sanılarak paylaşılması ortalığı karıştırdı.

Pentagon'da patlama olduğuna dair sahte görsel ortalığı karıştırdı! Borsa resmen çakıldıPentagon'da patlama olduğuna dair servis edilen sahte görsel.

Sahte fotoğraf üzerine televizyonlarda yorumda bulunan Rus ve Hindistan kaynaklı haber ajanslarının konuyu iyiden iyiye gündeme taşımasının ardından patlamanın gerçek olmadığı ve görsellerin yapay zeka ile oluşturulduğu anlaşılsa da iş işten geçmişti.

Pentagon'da patlama olduğuna dair sahte görsel ortalığı karıştırdı! Borsa resmen çakıldı

Yayılan haber sonrasında S&P 500 borsasında önemli bir düşüş yaşandı. Günün en düşük seviyesine kadar gerileme gerçekleşti. Borsadaki dalgalanma sonrasında milyonlarca dolar kayıp yaşandığı düşünülüyor.

Pentagon'da patlama olduğuna dair sahte görsel ortalığı karıştırdı! Borsa resmen çakıldı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Sosyal Medya Ekonomi Haberler

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