Pegasus'tan sefer iptalleri

Güncelleme:
Pegasus Hava Yolları, Orta Doğu'daki hava sahası kısıtlamaları nedeniyle İran, Irak, Ürdün ve Lübnan seferlerini 2 Mart'a kadar iptal etti. Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Pakistan, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan'a yapılacak uçuşlar da iptal edildi.

Pegasus Hava Yolları, Orta Doğu'daki bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle İran, Irak, Ürdün ve Lübnan seferlerini 2 Mart'a kadar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Pakistan, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın Riyad kentine yapılacak seferlerini ise bugün için iptal ettiğini duyurdu.

Pegasus'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'daki hava sahalarına ilişkin kısıtlamalar nedeniyle İran, Irak, Ürdün ve Lübnan'a yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026 (dahil) tarihine kadar iptal edilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Pakistan, Katar, Bahreyn ve Riyad'a yönelik 28 Şubat 2026 tarihli seferlerimiz iptal edilmiştir. Hava sahasındaki gelişmeler anlık olarak takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir." ifadelerine yer verildi.

Uçuşlara dair güncel bilgilere, şirketin internet sitesinden ve mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Kenan Irtak
