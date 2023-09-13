PANKOBİRLİK Genel Başkanı: Borçları yapılandırdık

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Biz geldiğimizde enerjide borç dolar bazlıydı. Hem Kangal Termik Santrali'nin hem Soma Termik Santrali'nin borcu 1 milyar 140 milyon dolardı. Bunun 750 milyon doları Kangal, 390 milyon doları da Soma'nındı. Kangal'ın 750 milyon dolarını yapılandırdık, yüzde 15 faizle TL'ye döndürdük. Gıdanın, tüm Konya'daki üretim yerlerinin 9 milyar 350 milyon dolar borcu vardı. Bu rakamı da yapılandırdık. 5,5 yıl gibi bir zamanda sabit yüzde 15 faizli olarak ödeyeceğiz." dedi.

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker Merkez Kampüsü'nde bir basın toplantısı düzenledi. Anadolu Birlik Holding'in borçlarıyla ilgili yapılandırma gerçekleştirildiğini açıklayan Erkoyuncu, "Biz geldiğimizde enerjide borç dolar bazlıydı. Hem Kangal Termik Santrali'nin hem Soma Termik Santrali'nin borcu 1 milyar 140 milyon dolardı. Bunun 750 milyon doları Kangal, 390 milyon doları da Soma'nındı. Kangal'ın 750 milyon dolarını yapılandırdık, yüzde 15 faizle TL'ye döndürdük. Gıdanın, tüm Konya'daki üretim yerlerinin 9 milyar 350 milyon dolar borcu vardı. Bu rakamı da yapılandırdık. 5,5 yıl gibi bir zamanda sabit yüzde 15 faizli olarak ödeyeceğiz. Bize göre sağlıklı bir sonuç çıktı. Biz bu gıdanın tüm borcunu çok rahat bir şekilde öderiz. Soma'nın bizden önce finansal olarak yeniden yapılanması gerçekleşmiş. Orası için en son Haziran ayında yaklaşık 53 milyon dolarını ödedik. Yılbaşında da bir 15 milyon dolar var, onun parası da hazır" dedi.

'BATTIK, BİTTİK GİBİ SÖYLENTİLER TAMAMEN BİTTİ'

Erkoyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Battık bittik' gibi söylentiler artık tamamen bitti. Kurum kendi imkanlarıyla, kendi gücüyle yaptı, çok daha iyisini yapar. Kurum yapı olarak da çok güçlü. Konya Şeker ve muhteviyatları ürettiği ürünler bazında da çok iyi bir noktada. Özellikle şeker üretimi konusunda bizimle hiç kimse rekabet edemez, o noktada ve pozisyondayız. Patates cipsinde de çok iyiyiz. İnşallah seneye oranın da tekrar üretim kapasitesini artıracağız. İnşallah daha iyi şeyler olacak. Burada sadece eksik olduğumuz nokta bulgurdur. Meyve suyu ve içecekte de biraz zayıfız. Ama orada bile geçmişteki olumsuzluklar en azından şu anda başa baş vaziyette. Bulgurda bir ivme kazandık. Orası yeniden bir rehabilitasyon geçirdi. Çok şükür orada da sağlıklı bir sonuç aldık. Önümüzdeki günlerde de kapasite olarak yüzde 100 pozisyona çıkacağız. Ufak çaplı gelecek yıl yatırımlara başlayacağız. Hem şekerde hem bisküvide hem patates, cipste kapasite artırmaya başlıyoruz. GES'lere başlıyoruz, bu yıl patateste GES projemiz vardı. Temmuz ayında faaliyete geçti, çok da iyi gidiyor. 2,5-3 yıl gibi bir zamanda inşallah kendini amorti edecek. Üretici firmalar olarak GES'te avantajlıyız"