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Osmaniye'de çiftçilere hibe destekli makine ve ekipman dağıtıldı

Ekonomi Haberleri

Osmaniye'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında çiftçilere hibe destekli makine ve ekipman dağıtıldı. Dağıtım töreninde Vali Erdinç Yılmaz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de hazır bulundu.

Osmaniye'de çiftçilere, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında hibe destekli makine ve ekipman dağıtıldı.

Vali Erdinç Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde, üreticilere her alanda katkı sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de program kapsamında 133 çiftçiye destekte bulunulduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından üreticilere makine ve ekipmanları dağıtıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi

Erdinç Yılmaz Osmaniye Ekonomi Haberler

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