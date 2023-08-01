Osmaniye'de çiftçilere hibe destekli makine ve ekipman dağıtıldı

Osmaniye'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında çiftçilere hibe destekli makine ve ekipman dağıtıldı. Dağıtım töreninde Vali Erdinç Yılmaz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de hazır bulundu.