Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı: Bu yıl hedefimiz 1500 ton bal ihracatı

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 55 ülkeye bal gönderdiklerini belirterek, "Bu yıl hedefimizi 1500 ton olarak belirledik." dedi.

Çiftçi, AA muhabirine, il genelinde 3 bin 500 aktif üreticinin 600 bin kovanla bal üretimi yaptığını söyledi.

Ordulu arıcıların yıllık ortalama 19 bin ton bal ürettiğini aktaran Çiftçi, kentin Türkiye'de kovan varlığı bakımından ikinci, bal üretiminde ise birinci olduğunu ifade etti.

Çiftçi, kentte arıcıların önemli kısmının gezginci arıcı olduğunu, genellikle çiçek, ayçiçeği ve çam balı üretimi gerçekleştiğini kaydetti.

Son yıllarda ihracata önem verdiklerini, 2023'te il genelinde 712 ton bal ihraç ettiklerini vurgulayan Çiftçi, bu sene ihracat rakamını 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Çiftçi, Ordu balının daha fazla değer kazanması için ihracatın önemini bildiklerine işaret ederek, "Ordu balını şu anda İngiltere, Almanya, Hollanda ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 55 ülkeye ihracat ediyoruz. Bu yıl hedefimizi 1500 ton olarak belirledik. Bu hedefimizi yakalamak istiyoruz." diye konuştu.