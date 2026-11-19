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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Dr. Ahmet Abdullah Antalyalı ile bir araya geldi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, TKDK Başkanı Dr. Ahmet Abdullah Antalyalı ile Ankara'da bir araya geldi. Malatya'nın deprem sonrası ihyası, kırsal kalkınma yatırımları ve yeni destek imkanlarını görüşen Milletvekili Ölmeztoprak, 2011'den bu yana Malatya'ya 655 projeye 4,4 milyar TL hibe sağlandığını, bu desteklerle 9,1 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirildiğini ve 3 bini aşkın kişiye istihdam oluşturulduğunu açıkladı.

655 projeye 4,4 milyar TL hibe

Malatya'nın IPARD Programları kapsamında bugüne kadar önemli desteklerden yararlandığını belirten Milletvekili Ölmeztoprak, 2011 yılından bu yana 655 projeye reel rakamlarla 4,4 milyar TL hibe desteği sağlandığını ifade etti. Bu desteklerle Malatya'mıza 9,1 milyar TL tutarında yatırım kazandırıldığını ve 3 bini aşkın kişiye istihdam imkanı oluşturulduğunu kaydetti.

TARGET projesiyle yeni finansman

Dünya Bankası finansmanıyla, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda TKDK tarafından uygulanacak TARGET Projesi'nin tarım ve gıda sektörünün yatırım kapasitesini güçlendireceğini belirten Ölmeztoprak, ilk fazda ülke genelinde 750 milyon dolar kaynak sağlanmasının planlandığını ifade etti. Sonraki aşamalarla toplam finansmanın 2 milyar dolara, geri ödemelerden elde edilen kaynakların yeniden kullandırılmasıyla 10 yıl içerisinde 5,3 milyar dolarlık finansman hacmine ulaşılmasının hedeflendiğini aktardı.

Kayısı ve üretici yatırımları öncelikte

Malatya'nın yeni finansman imkanlarından güçlü şekilde yararlanabilmesi için kayısının katma değerinin artırılması, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve pazarlanması, hayvancılık yatırımlarının geliştirilmesi, depremden etkilenen üreticilerin yeniden güçlendirilmesi konularını görüştüklerini belirten Milletvekili Ölmeztoprak, kadın kooperatifleri ve genç girişimcilerin desteklenmesinin de önemine dikkat çekti.

Depremden etkilenen Malatya'nın ihtiyaçlarının gözetilmesini, mevcut desteklerin ötesinde ilave imkanların değerlendirilmesini ve kırsal üretim gücünü artıracak projelerin öncelikle geliştirilmesini önemsediklerini ifade eden Ölmeztoprak, çiftçinin toprağında üretmeye devam etmesi, üreticinin emeğinin değer bulması ve yatırımcıların Malatya'nın geleceğine güvenle katkı sunması için ilgili kurumlar nezdindeki gayretlerini sürdüreceklerini kaydetti.

TKDK Başkanı Dr. Ahmet Abdullah Antalyalı'ya ev sahipliği, değerlendirmeleri ve Malatya'ya gösterdiği ilgi dolayısıyla teşekkür eden Ölmeztoprak, TARGET Projesi'nin ülke ve Malatya'ya hayırlı, bereketli neticeler getirmesini temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı