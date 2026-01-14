Haberler

Oktay Saral 'Fırsatçılık' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın, 30 Euro düzenlemesinin amacının "yerli üreticiyi korumak" olduğunu ancak ortaya çıkan tablonun "fırsatçılık ve istismara" dönüştüğünü söyleyen çıkışı, sosyal medyadaki paylaşımlarla destek buldu. Vatandaşlar, farklı ürünlerde yurt dışı fiyatı ile Türkiye'deki satış fiyatı arasındaki büyük farkları ekran görüntüleriyle paylaşarak Saral'ın işaret ettiği "aşırı fiyatlama" eleştirisini görünür hale getirdi.

  • 6 Şubat'tan itibaren yurt dışından internet üzerinden satın alınan tüm ürünler gümrük işlemlerine tabi olacak ve beyanname zorunluluğu getirilecek.
  • 30 Euro'luk gümrük muafiyetinin kaldırılması sonrası bazı ürünlerin fiyatları kısa sürede yükseldi.
  • Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 50 liralık ürünün 750 liraya, 2500 liralık cihazın 15 bin liraya satılmasını fırsatçılık ve istismar olarak nitelendirdi.

6 Şubat'tan itibaren yurt dışından internet üzerinden satın alınan tüm ürünlerin gümrük işlemlerine tabi olacağı ve beyanname zorunluluğu getirileceği belirtildi. 30 Euro'luk gümrük muafiyetinin kaldırılması sonrası, özellikle bazı ürünlerde fiyatların kısa sürede yükseldiğine dair paylaşımlar gündeme geldi.

"FAHİŞ ZAM" TEPKİSİ SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

Düzenlemenin ardından vatandaşlar, farklı ürünlerin yurt dışı fiyatlarını Türkiye'deki satış fiyatlarıyla karşılaştıran ekran görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi. Paylaşımlarda, yurt dışında düşük bedellerle satılan bazı ürünlerin Türkiye'de katlanarak daha yüksek fiyatlarla listelendiği iddia edildi. Tartışma büyürken, farklı ürün grupları üzerinden "fiyat farkı" örnekleri sosyal medyada yaygınlaştı.

ÖMER ÇELİK'TEN GERİ ADIM SİNYALİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlemenin temel gerekçesinin tüketici sağlığı ve ürün güvenliği olduğunu belirterek, "Haksız rekabete izin vermemek için bu adım atıldı" değerlendirmesini yaptı. Çelik ayrıca, "teknolojik gerekliliği olan istisnai durumlarda" yeni değerlendirmeler yapılabileceğini, bu konuda kapının açık olduğunu söyledi. Çelik, aşırı fiyatlamalarla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı'nın gereken hassasiyeti gösterdiğini de ifade etti.

OKTAY SARAL: KORUMA DEĞİL, AÇIKÇA FIRSATÇILIK VE İSTİSMAR

Vatandaş tepkileri sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da düzenlemenin amacının yerli üreticiyi ve esnafı korumak olduğunu vurguladı. Ancak ortaya çıkan tablonun amacın "ciddi biçimde saptırıldığını" gösterdiğini söyleyen Saral, "50 liralık ürün 750 liraya çıkıyorsa, 2500 liralık cihaz 15 bin liraya satılıyorsa, burada artık koruma değil, açıkça fırsatçılık ve istismar vardır" ifadelerini kullandı. Saral, elektronik komponentten yedek parçaya kadar birçok alanda vatandaşın "cezalandırıldığı" yönündeki eleştirileri dile getirerek, "Yerli üretici desteklenecektir ama bu destek vatandaş ezilerek değil; adaletle ve ölçüyle sağlanmalıdır" dedi.

PAYLAŞIMLARDA AYNI SORU: BU MU YERLİ ÜRETİCİYİ GELİŞTİRMEK?

Tartışmanın büyümesiyle birlikte sosyal medya kullanıcıları, farklı ürünlerin yurt dışı fiyatı ile Türkiye'deki satış fiyatı arasındaki farkı örnek göstererek uygulamanın pratikte "fırsatçılığa alan açtığı" görüşünü savundu. Bazı paylaşımlarda, düzenlemenin amacının destekleme olduğu hatırlatılarak "fiyatların bu şekilde yükselmesinin" kabul edilemeyeceği yönünde yorumlar yapıldı.

İşte o paylaşımlardan birkaçı;

