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ÖİB'nin Taşınmaz Satışı ve İmar Planı Değişiklikleri Onaylandı

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişikliklerine ilişkin kararları onaylandı. Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Aydın Didim'deki bir taşınmaz en yüksek teklifi veren şirkete satılacak ve İzmir, Ankara, İstanbul gibi 10 ildeki 13 taşınmazın imar planı değişiklikleri kabul edildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişikliklerine ilişkin kararları onaylandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti ÖI·B'ye kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 bin 276,35 metrekare yüz ölçümlü tas¸ınmazın, 78 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Pırlanta Taahhüt I·ns¸aat Sanayi ve Ticaret Anonim S¸irketine satılması uygun bulundu.

ÖİB'nin, İzmir'de 4, Ankara, İstanbul, Adana, Karaman, Antalya, Çanakkale, Edirne, Bursa ve Kırşehir'de 1'er olmak üzere 10 ildeki 13 taşınmaza ilişkin imar planı değişikliklerinden bazılarına yapılan itirazlar reddedilirken, bazı itirazlar ise kabul edilerek onaylandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

İstanbul Ankara İzmir Didim Aydın Ekonomi Güncel Haberler

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