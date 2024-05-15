Üye Girişi
Haberler

New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de enflasyonun nisanda yavaşlaması sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yılın üçüncü çeyreğinde başlayabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle New York borsası günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi 350 puana yakın değer kazandı ve rekor kırarak 39.908 puana çıktı.

New York borsası, ABD'de enflasyonun nisanda yavaşlaması sonrası ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz indirimlerine yılın üçüncü çeyreğinde başlayabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 350 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,88 artışla 39.908 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,18 artarak 5.308,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,40 kazançla 16.742,39 puana yükseldi.

Üç endeks de kapanışta rekor kaydetti.

Enflasyon ve perakende satış verilerinin ardından Fed'in faiz indirimlerine eylül ayında başlayabileceğine dair beklentilerin artmasıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi. TÜFE, mart ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,5 artmıştı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Çekirdek enflasyon martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 olmuştu.

Analistler, tüketici fiyatlarının nisanda beklenenden az artmasının enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını belirtti.

Öte yandan, ülkede bugün açıklanan bir diğer önemli veri olan perakende satışlar ise nisanda aylık bazda yatay bir seyir izledi.

Analistler, verilerin Fed'e bu yıl birden fazla faiz indirimine gitmesi için de daha fazla alan sunduğunu belirtti.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarında, Fed'in faiz indirimlerine başlama ihtimali eylül ayı için yüzde 53 olarak fiyatlandı.

Veriler sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan düşüşle yüzde 4,34'e geriledi.

Fed yetkililerinden açıklamalar da takip edilmeye devam edilirken Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari faiz oranının bir süre daha mevcut seviyesinde kalabileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Dow Jones New York Fed Finans Ekonomi Güncel Haberler

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

 Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Bakmadan Geçme

Brighton Chelsea maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Chelsea maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United Newcastle maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) M.United Newcastle maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United Newcastle maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! M.United Newcastle maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Brighton Chelsea maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Brighton Chelsea maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Manchester United Newcastle maçı CANLI izle! 15 Mayıs MANU Newcastle maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Brighton Chelsea maçı CANLI izle! 15 Mayıs Brighton Chelsea maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? VAR kalkıyor mu? Premier Lig'de VAR sistemi kaldırılacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? SON DAKİKA! Emekliye refah payı ne zaman, Temmuz'da mı verilecek? Nicolo Zaniolo, EURO 2024'te neden yok? Zaniolo sakat mı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda niye yok? Uğurcan Çakır Galatasaray'a gidecek mi? Transfer iddiası! 15-16 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 15-16 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi!
2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title