ASELSAN: NATO ile işbirlikleri artıyor, ihracatın yarısı ittifaka

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, her geçen gün Avrupa ve NATO eksenli ziyaretçilerin, görüşmelerin, anlaşmalarının arttığını belirterek, "Geçen yılın tamamında tüm ihracatımızın yüzde 50'den fazlası NATO eksenli ülkeler oldu. Son dönemdeki bu gelişmelerle burada daha büyük bir artış sağlayacağımızı öngörüyorum." dedi.

Akyol, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda, AA muhabirine, forumun artık NATO'nun bir parçası haline getirildiğini söyledi.

Bunun önemli bir değişim olduğunu, Türkiye'nin halihazırda bu alana yatırım yaptığını vurgulayan Akyol, "Biraz avantajlı durumdayız. Coğrafyamızın gücü ve askeri gücümüzle yer aldığımız NATO'da artık savunma sanayisi gücümüzle de önemli bir oyuncu olma durumumuzu pekiştirdik. Tamamıyla yerli sanayiyle donattığımız ordumuz, artık bu yetenekleriyle uluslararası arenada daha güçlü. Biz de savunma sanayisi olarak artık uluslararası işbirliklerinde bu mecralardaki görüşmelerle bunu artırmanın gayretindeyiz." diye konuştu.

Akyol, "Çelik Kubbe" sisteminin bazı unsurlarına yönelik yaptıkları çalışmaların "NATO'ya kabiliyet kazanımı olarak" değerlendirildiğini de dile getirdi. Devletin liderliğinde, 3-4 yıl önce değişen harp sahası dinamikleri dikkate alınarak, entegre katmanlı bir hava savunma mimarisini ortaya koyduklarını belirten Akyol, bu yolda adım adım ilerlediklerini anlattı.

Seri üretimi artırdıklarını ve çok sayıda teslimat yaptıklarını kaydeden Akyol, şu ifadeleri kullandı:

"Bir taraftan da eksik yeteneklerimizi kazanmaya çalışıyor ve değişen harp sahasını takip ediyoruz. Bugün yaptığımız sistemlerin NATO'ya katkısı gerek radar gerek yüksek irtifa, orta irtifa, alçak irtifa hava savunma sistemleri tarafından ve yine gözetleme amacıyla kullanılacak alçak dünya yörüngesi (LEO) uydular tarafından bir değer gördü. Bunlarla beraber NATO'nun da güvenlik mimarisine katkı vereceğini de değerlendiriyoruz. Hava savunma ve Çelik Kubbe, bu yolda ilerliyor ama bir taraftan da NATO'nun mimarisine de katkı vereceği değerlendirilen bu sistemler insanlar tarafından ilgiyle takip ediliyor."

NATO Genel Sekreteri'nin ziyareti

Akyol, tamamen yeni teknolojilere de yatırım yaptıklarını ifade ederek, bugün savaş sahasının yapay zeka tabanlı bir anlayışa büründüğünün altını çizdi.

Tamamen ağ tabanlı ve otonom sistemlerin egemen olduğu bir duruma geçtiklerini vurgulayan Akyol, şu değerlendirmede bulundu:

"Birçok alanda ASELSAN'ın kendi ürettiği kamikaze dronelar, kamikaze sualtı araçları benzer yetenekler aslında bizi tamamen yeni bir savaş ve teknoloji dünyasına geçiriyor. ASELSAN olarak tüm bunlara ciddi yatırımlar yapıyoruz. Yapay zeka en çok konuşulan konu. ASELSAN olarak kapalı bir ağda çalışıyoruz. Türkiye'nin en büyük data merkezi ASELSAN'ın içinde ve günlük 2 binden fazla mühendis sadece yapay zekayla çalışıyor. Askeri ortamda elde edilen hassas verilerle donatılmış, buraya özel modeller geliştiriyoruz. Bu, açık yapay zeka çalışmalarından farklı. Yapay zeka konuşuluyor ama biz ASELSAN'da bunu hayata geçirmenin, ürünlere bunu artık entegre etmenin aşamasındayız. İçeride böylesine hassas, çeşitli alanlara özel yapay zeka modellerini geliştiriyoruz ki süreçlerimizde de çok etkin kullanıyoruz. Bugün yarı iletken de konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta Süper İletken Kuantum İşlemci Birimi (QPU) Geliştirilmesi Projesi'ne ilişkin imzaları attık. Artık, QPU diye adlandırdığımız çipleri, kuantum çiplerini tasarlıyoruz ve üretim evini Ankara'da inşa ediyoruz. Yapay zeka, yarı iletken ve otonom sistemler gibi çok yenilikçi teknolojilere yatırım yapıp sahaya hızlı verdiğimiz için NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de ziyaretinde bunlar gündem oldu. Bu değişimi nasıl yakaladığımızı kendisine göstermiş olduk. Hep arzu edilen yenilikçi, hızlı, çok üretebilen, hızlı teslim edebilen ve en yeni teknolojileri hayata geçirilebilen anlayışı ASELSAN'da tesis ettiğimiz için birkaç defadır şirketimizi referans veriyor ki bu Türk milleti için de gelinen aşamanın tescili açısından büyük bir gurur."

Uzayı LEO uydularıyla donatacak

Akyol, ASELSAN'ın tüm ürünlerinin NATO uyumlu olduğunu belirterek, Türk ordusunun NATO'nun en büyük ikinci ordusu olduğunu söyledi.

Dolayısıyla ne üretiyorlarsa kahraman Türk ordusunun kullanıp beğenmesinin ardından uluslararası arenaya çıkardıklarını anlatan Akyol, şunları kaydetti:

"Kazandığımız seri üretim kabiliyeti, yenilikçi, maliyet etkin yaklaşımımız birçok ülkenin dikkatini çekiyor. Her geçen gün Avrupa ve NATO eksenli ziyaretçilerin, görüşmelerin, anlaşmaların arttığını görüyoruz ki geçen yılın tamamında tüm ihracatımızın yüzde 50'den fazlası NATO eksenli ülkeler oldu. Ben son dönemdeki bu gelişmelerle burada daha büyük bir artış sağlayacağımızı öngörüyorum. Ben hem Türkiye hem NATO ülkeleri için bunun faydalı olacağına da inanıyorum. Bugün, üye ülkelerin ortaklaşa geliştireceği yeni nesil teknolojilere yönelik yatırım programı kapsamında, LEO yörüngesinde güvenli haberleşme uydularının tasarımı görevi ASELSAN'a tevdi edilmiştir. Bu görev, ülkemizin uzay teknolojileri alanındaki mühendislik yetkinliğine ve uluslararası düzeyde duyulan güvene önemli bir göstergedir. Önümüzdeki dönemde, LEO'da oluşturulacak güvenli haberleşme altyapısıyla, kritik askeri ve stratejik iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak yeni nesil uydu ağlarının hayata geçirilmesiyle uzayı LEO uydularla donatacağız."