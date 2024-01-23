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MÜSİAD'dan girişimciliğe "GÜM!" Etkisi

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Son dönemde birçok alanda olduğu gibi dijital dönüşüm ve girişimcilikle ilgili faaliyetlerinde de vites büyüten Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu "girişimcilik, ürünleştirme ve markalaşmayı" tek bir etkinlikte buluşturuyor.

Türkiye'de uzun yıllardır girişimcilik kavramının tek başına ele alındığının altını çizen MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu artık bu kavramın yeterince yaygınlaştığının, teorik olarak olgunlaştığının, artık sonraki aşama olan ürünleştirme ve markalaşmayla birleştirilmesi gerektiğini vurgulayacağı bu etkinliği 7 Şubat 2024 Çarşamba Günü MÜSİAD Genel merkezde her biri alanında lider ve marka isimlerle gerçekleştiriyor.

GİRİŞİMCİLİKTE DEĞİŞİM ŞART

Etkinlik hakkında konuşan Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Taha Çiftci MÜSİAD'ın her sektörde binlerce üyesinin bulunduğunu hatırlatarak bu sektörlerin tümünde yapılacak yeni girişimlere ihtiyaç olduğunu hatırlatıyor. Ancak sadece yeni girişimlerin yeterli olmadığını belirten Çiftci, girişimcilikte de bir paradigma değişiminin şart olduğunun, girişimcilerin girişimlerini ürünleştirme ve markalaştırmayla taçlandırması gerektiğini söyledi.

MÜSİAD'dan girişimciliğe 'GÜM!' Etkisi

"ÖLÜM KANYONUNDAN 'GÜM!' İLE ÇIKACAĞIZ"

Organizasyon Komitesi Başkanı Ahmet Kuran ise şöyle konuştu: "Girişimcilikte "Ölüm Kanyonu" adı verilen bir kavram var. Her yeni 100 girişimden sadece 10'u 10 yıl boyunca hayatta kalıyor. Sadece biri de 20 yılını tamamlıyor. Demek ki bizim girişimcilikten yana bir eksiğimiz yok. Eksikliğimiz girişimleri büyütmek noktasında, yani ürünleştirme ve markalaştırmada. Biz de buna MÜSİAD olarak "GÜM! Etkisi" adını verdiğimiz bir yaklaşımla çözüm arıyoruz.

MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu olarak, 7 Şubat 2024 Çarşamba günü MÜSİAD Genel Merkez'de "Girişimcilik, Ürünleşme ve Markalaşma Zirvesi" düzenliyoruz. Bu zirve ile amacımız, girişimciliğin çeşitli yönlerini, özellikle ürün geliştirme, markalaşma ve yatırım süreçlerini kapsamlı bir şekilde ele alacak dört oturum ile tartışmak ve farkındalık oluşturmaktır."

MÜSİAD'dan girişimciliğe 'GÜM!' Etkisi

İşte "GÜM Etkisi" oturumları

Panel Oturumları:

1. Oturum: Bir Girişim Nasıl Başlamalı

2. Oturum: Ürünleşme ve Markalaşmanın Önemi

3. Oturum: Girişimcilik Dünyasında Yatırım Enstrümanları

4. Oturum: Girişimci Tecrübeleri

Zirvede önemli isimler Ürünleşme ve Markalaşmanın yerli yazılımlar için önemini, yerli yazılım şirketlerinin ürünleşme ve markalaşma da yaşadığı sıkıntıları ve çözüm önerilerini tartışacak. Ayrıca bir girişimin doğru ürün ve doğru marka ile nasıl başarılı olacağını, doğru ekip ile doğru problem ve çözüm tespitlerini nasıl yapmalılar gibi birçok önemli konuları tartışacak. Zirve sonunda MÜSİAD çıktıları da kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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