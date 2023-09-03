Muğla'da dolu yağışı ürünlere büyük zarar verdi

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Gazeller Mahallesinde cumartesi günü başlayan dolu yağışı, tarım ürünlerine büyük zarar verdi. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, zarar gören üreticileri ziyaret ederek hasar tespiti yaptı.

Muğla'da Cumartesi günü yağmur ile birlikte başlayan dolu yağışı Menteşe'nin kırsal Gazeller Mahallesinde ürünlere büyük zarar verdi.

Dolu yağışı sonrası tarladaki silajlık mısır başta olmak üzere kurumaya bırakılan tütünler büyük hasar gördü. Ürünlerin zarar görmesinin ardından Muğla Tarım ve orman l Müdürü Barış Saylak'ın talimatı ile hafta sonu Gazeller Mahallesinde meydana gelen şiddetli fırtına ve dolu yağışından zarar gören üreticiler ziyaret edildi.

Üreticilerin silajlık mısır, tütün, sebze ve örtü altı tarım arazilerinde, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Mehmet Kuray ile İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Levent Uyan hasar tespiti yaptı. - MUĞLA