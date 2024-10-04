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Mücevher sektörünün 9 aylık ihracatı "göz kamaştırdı"

Mücevher sektörünün 9 aylık ihracatı
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Mücevher sektörünün ihracatı, ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artış gösterdi. Böylece Türkiye'nin toplam mücevher ihracat tutarı 5 milyar 388 milyon 374 bin dolar olarak gerçekleşti.

Mücevher sektörünün ihracatı son yıllardaki pozitif ivmesiyle dikkati çekiyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay yüzde 1,8 azalarak 22 milyar 7 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin mücevher ihracatı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artış göstererek 5 milyar 388 milyon 374 bin dolar oldu. Eylül ayında ise sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 gerilemeyle 673 milyon 526 bin dolar olarak gerçekleşti.

YILIN 9 AYINDA MÜCEVHER SEKTÖRÜNÜN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 3,2

Ocak-eylül döneminde mücevher sektörü ihracatının toplam ihracattaki payı da yüzde 3,2 olarak hesaplandı.

Mücevher sektörünün alt mal grubu olarak ihracat rakamlarına bakıldığında 3,8 milyar dolarlık altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, 270,8 milyon dolarlık gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, 1,1 milyar dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın, 5,9 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş diğer kıymetli metaller, 46,2 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş gümüş, 2,3 milyon dolarlık kıymetli metallerden mamul diğer eşya, 82,1 milyon dolarlık kıymetli metallerin veya kıymetli metal ile kaplama metallerin döküntü artıkları, 8,2 milyon dolarlık kıymetli metallerle kaplanmış saatler, aksam ve parçalar, 9,2 milyon dolarlık kültür incileri, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ve bunlardan mamul, 9,1 milyon dolarlık taklit mücevherci eşyası ihracatı yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE

Mücevher sektöründe en fazla ihracat 1,9 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılırken bu ülkeyi 517,4 milyon dolarla ABD, 410,5 milyon dolarla Hong Kong, 387,1 milyon dolarla Irak ve 242,2 milyon dolarla Meksika takip etti.

BAE ihracat artışında da zirvede yer aldı. Ocak-eylül döneminde mücevher sektörünün ülkeye dış satımı 355,3 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi 288,9 milyon dolarla Irak, 142,9 milyon dolarla Libya, 84,4 milyon dolarla Meksika, 78,5 milyon dolarla Kırgızistan izledi. Mücevher sektörü, Libya'ya 219, 8 milyon dolarlık, Kırgızistan'a 214,5 milyon dolarlık ihracat yaptı.

EN ÇOK İHRACAT İSTANBUL'DAN

İl bazında bakıldığında, yılın 9 ayında mücevher sektöründe en fazla ihracat 3,7 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleşti. Söz konusu dönemde, Çorum'dan 1,6 milyar dolarlık, Kastamonu'dan 50,6 milyon dolarlık, Ankara'dan 25,3 milyon dolarlık, İzmir'den 4,8 milyon dolarlık, Gaziantep'ten yaklaşık 4 milyon dolarlık mücevher ihracatı yapıldı.

10 YILLIK OCAK-EYLÜL DÖNEMİ İHRACAT PERFORMANSI

Mücevher sektörü ihracatının geçmiş 10 yıllık ocak-eylül dönemleri incelemesinde belirgin artış göze çarptı. Sektörün dış satımı, 2015 ile kıyaslandığında 2024'ün ocak-eylül dönemleri arasında yaklaşık 3 katlık artış kaydetti.

2023 yılı 9 ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 12,7 yükselişle 4 milyar 700 milyon 809 bin dolar olan mücevher ihracatı, ocak-eylül dönemleri baz alınarak, 2022 yılında yüzde 7,1 artışla 4 milyar 171 milyon 524 bin dolar, 2021 yılında yüzde 57,4 yükselişle 3 milyar 883 milyon 637 bin dolar oldu.

2019 VE 2020'DE GERİLEME GÖRÜLDÜ

Mücevher sektörünün dış satımında, 2019 ve 2020 yıllarında gerileme görüldü. 2020 yılı ocak-eylül döneminde yüzde 22,3 düşüşle 2 milyar 456 milyon 958 bin dolar olan mücevher ihracatı, 2019 yılında bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 6,9 azalışla 3 milyar 171 milyon 109 bin dolar olarak kaydedildi.

Sektörün ihracatı, ocak-eylül 2018'de yüzde 36 artış performansı sergileyerek 3 milyar 413 milyon 720 bin dolar, 2017 yılının aynı aralığında yüzde 55,9 yükselişle 2 milyar 519 milyon 175 bin dolar olarak gerçekleşti.

2016 yılının 9 ayında yüzde 17,1 azalışla 1 milyar 623 milyon 451 bin dolar olan mücevher ihracatı, 2015'in aynı döneminde de yüzde 5,3 artışla 1 milyar 964 milyon 146 bin dolar oldu.

Mücevher sektörünün yılın 9 ayında en çok ihracat yaptığı ülkeler şöyle:


1 OCAK - 30 EYLÜL (Bin Dolar)
ÜLKE20232024DEĞİŞİM (YÜZDE)
BAE1.514.914,261.870.196,07%23,5
ABD777.313,73517.448,19-%33,4
HONG KONG340.891,15410.458,80%20,4
IRAK98.195,96387.057,97%294,2
MEKSİKA157.810,93242.246,45%53,5
LİBYA76.881,95219.756,62%185,8
KIRGIZİSTAN136.069,58214.547,69%57,7
HOLLANDA41.204,8496.490,72%134,2
ALMANYA109.579,0192.453,77-%15,6
İTALYA45.750,1387.388,53%91,0

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi

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