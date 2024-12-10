MTSO Başkanı Çakır: "Küresel yeni bir dalga geliyor hazır olmayız"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, küresel iklim değişimi ve dijitalleşmenin etkilerine dikkat çekerek, "Küresel yeni bir dalga geliyor hazır olmalıyız" dedi.

Fas'ın Fes ve Meknes kentlerinde Akdeniz'e kıyısı olan 250 kentle 300 ticaret ve sanayi odasının üye olduğu Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin de (ASCAME) paydaş olduğu Fes Meknes Ekonomi Forumu düzenlendi. Forumun konuşmacıları arasında ASCAME Bilgi ve İletişim (ICT) Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakanı Sefa Çakır da yer aldı.

'Büyüyen ekonomilerde dijital dönüşüm' başlıklı oturumun açılış konuşmacısı olan Çakır, Akdeniz ve dijitalleşme odaklı konuşma gerçekleştirdi. Etkinlik süresince Türkiye'nin Fas Büyükelçiliğinden elçilik Ticaret Ataşesi Ahmet İnanç Uysal da Mersin heyetini yalnız bırakmadı.

Fes-Meknes Ekonomi Forumu boyunca Başkan Çakır hem ASCAME ICT Komisyonunu hem de Mersin Ticaret ve Sanayi Odasını temsilen Fes-Meknes Ticaret ve Sanayi Odası Bakanı Hamza Benabdallah, Fransa-Normandiya Tarım Odaları Başkanı SebastienWindsor, Tunus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Moncef Ben Jemaa, Fas Odalar Birliği Genel Koordinatörü MohammedQuerdedine, Fas Dijital Kalkınma Ajansı Başkanı Mehdi El Alaqui, Senegal Ulaştırma ve Alt Yapı bakanlık temsilcileri, Akdeniz ülkelerinden gelen akademisyenler ve saysız özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle birebir temas etme ve Mersin'in forum konularıyla ilgili deneyim paylaşımlarını ve Mersin ekonomisini anlatma imkanı buldu.

Organizasyon sürecinde Çakır'a Fes-Meknes bölgesi medyası da yoğun ilgi gösterdi. Yapılan röportajlarda böylesi organizasyonların Akdeniz ülkelerini birbirine yakınlaştırmasına sağladığı katkılara dikkat çeken Çakır, Akdeniz coğrafyasında yaşanan sorunların çözümü için bölgenin birlikte planlanmasının önemini vurguladı.

"Akdeniz'i bütünsel şekilde, birlikte planlamalıyız"

Çakır, iki günlük programın ilk gün gerçekleşen 'Büyüyen ekonomilerde dijital dönüşüm' başlıklı oturumun açılış konuşmacısı oldu. Akdeniz'in dijital ekonomilerde ve yüksek teknolojide Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa ve bazı Asya ülkelerinin gerisinde kaldığını ifade eden Çakır, birçok konu yanında dijitalleşmede de Akdeniz'in birlikte bütünsel olarak planlanması gerektiğini söyledi. Bu konuda Akdeniz kentlerinin daha çok işbirliği sergilemesinin önemine işaret eden Çakır, ASCAME'yi daha etkin kullanarak Akdeniz kentlerinin üniversitelerinin, teknoparklarının, Ar-Ge Enstitülerinin ve Yenilik Merkezlerinin bilgi ve deneyim paylaşımı yapması gerektiğini vurguladı. Oturumda Çakır'a, ASCAME'yi temsilen ASCAME Kurumsal İlişkiler ve Projeler Koordinatörü Luis Miranda eşlik ederek ASCAME'nin ilgili projeleri hakkında bilgiler paylaştı.

"Küresel iklim değişimi en çok tarım sektörüne yansıyacak"

Forumun ikinci gün konusu 'Tarım Sanayindeki Firmaların Performansı ile Tarım ve Gıda Sektöründeki Yenilikçilikler' oldu. 23 ASCAME üyesi dışında, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'dan birçok bakanlık, ticaret ve sanayi odası, iş dünyası örgütleri, finans ve fon kuruluşlarının yanı sıra, özel sektör temsilcilerinin ve akademi dünyasının katıldığı oturumda küresel iklim değişiminin etkileri ve küresel göç konuşuldu. Oturumun soru-cevap-katkı bölümünde söz alan MTSO ve ASCAME ICT Komisyonu Başkanı Çakır, küresel iklim değişiminin en çok Akdeniz havzasını etkileyeceğini ve bu durumun da en çok tarım sektörüne olumsuz yansıyacağını vurguladı.

"Tarım, gıda ve su geleceğin petrolü olacak"

Küresek iklim değişiminin kısa sürede olumsuz etkilerini yaşayacaklarını ve hemen hemen benzer ekonomilere sahip olan Akdeniz ülkelerinin rakip konuma gelerek birbirlerine zarar verdiklerini belirten Çakır, rakip olmak yerine birçok alanda ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Tarım, su ve gıdanın geleceğin petrolü olduğuna işaret eden Çakır; yüksek teknoloji, dijital çözümler ve yapay zekanın daha çok kullanılarak, tarım başta olmak üzere tüm sektörleri dijital dünyaya entegre ederek hem verimliliği hem de doğayı korumanın önemine değindi. Başkan Çakır, işin insan sermayesi kısmının da ihmal edilmemesi gerektiğini, Akdeniz havzasında ortak bir yeni nesil mesleki eğitimin ve geleceğin işlerinin planlanması gereğini, bu konuda hem ASCAME hem de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak işbirliklerine hazır olduklarını ifade etti.

Fes-Meknes Bölgesi medyasından Başkan Çakır'a ilgi

Çakır'a bölge medyasından da röportaj talepleri oldu. Yapılan röportajlarda bölgesel ekonomik forumların öneminde dikkat çeken Çakır, bu organizasyonların Akdeniz ülkelerinin ve kentlerinin birbirini daha yakından tanımasına ve bir bağ kurmasına yol açtığını vurguladı. Röportajlarda hem Mersin ve Mersin ekonomisi hem de MTSO'nun ASCAME'de aldığı görevler hakkında bilgi veren Çakır, forumun konusu olan dijitalleşme ve tarım sanayisindeki dönüşümün önemine değinerek konunun iklim değişimi, küresel göç ve siyasi istikrarsızlıklar temelinde bir tehdit haline geldiğini söyledi. Çözümün daha sıkı işbirliği ve Akdeniz'i birlikte planlamak olduğunun altını çizdi.

"Mersin, uluslararası ağlarla daha bilinen bir dünya kenti olma yolunda"

Fes-Meknes Forumu sonrası yaptığı değerlendirmede Başkan Çakır şunları söyledi:

"Mersin, dünya sahnesinde daha çok kendini göstermek zorundadır. Bir dünya kenti olma iddiamızı küresel platformlara taşımalıyız, uluslararası oluşum ve etkinliklerde daha fazla yer almalıyız. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu stratejimize uygun olarak sadece uluslararası oluşum ve etkinliklerde kentimizi etkin temsil etmekle yetinmiyoruz. Yakın zamanda ASCAME başta olmak üzere, parçası olduğumuz birçok uluslararası ağla Mersin'de farklı konularda yatırım, bilgilendirme ve B2B buluşmaları yapacağız. Mersin artık küresel etkinliklerin daha sık yapıldığı bir yer olacak. Fes-Meknes Ekonomi Forumuna, Fes-Meknes Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olan ve aynı zamanda ASCAME'de de Tarım Komisyon Başkanlığını yürüten dostumuz Hamza Benabdallah'ın konuğu olarak katıldık. Fes ve Meknes kentlerinde yapılan iki ayrı oturumda bir çok kamu, özel sektör, akademisyen ve sivil toplum yetkilisiyle bir araya gelme, Akdeniz ülkelerinde neler oluyor bunları daha yakından görme ve Mersin olarak kendimizi anlatma imkanı bulduk. Bunlar daha sonra yapmayı planladığımız özel sektör buluşmaları için hayati görüşmeler oldu. Hem Mersin'i layıkıyla temsil ettik hem kentimizi her alanda anlattık hem de üyelerimiz için geleceğe yönelik yeni bağlar kurduk." - MERSİN