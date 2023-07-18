Mersin'de Ejder Meyvesi Hasadı Başladı

Mersin'de ejder meyvesinin hasadı başladı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde ejder meyvesi olarak bilinen pitaya (ejder meyvesi) bahçesinde, sezonun ilk ürün hasadı yapıldı. Kilogramı 100 ila 150 lira arasında değişen fiyatlarla satılan ejder meyvesi üreticisinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin üretim merkezleri arasında ilk sıralarda yer alan Mersin'de son yıllarda tropikal meyve üretimi arttı. Ana vatanı Vietnam olan ejder meyvesi de hem lezzeti hem de tüketim alanlarının fazla olması nedeniyle üretimi yoğunlaştı. Mersin'in bir çok ilçesinde olduğu gibi Silifke'de de üretilen ejder meyvesinde hasat başladı. Günlük normal tüketiminin yanı sıra ilaç sanayi ile dondurma ve salata yapımında kullanılan meyvenin bir tanesi 300 gram ile 1 kilogram arasında değişen ağırlıkta geliyor.

Yaklaşık 3 dönüm alandan 15 bin tropikal meyve toplayan üretici Feza Önal, Silifke'de son dönemlerde alternatif ürün olarak tercih edilmeye başlanan pitayanın kaktüsgiller ailesinden olup üretiminin daha çok Vietnam Orta ve Güney Amerika, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde yapıldığını belirtti.

Dondurma yapımı, salata ve ilaç sanayilerinde kullanılan, ağırlığı 300 gramdan 1 kilograma kadar çıkabilen tropikal bir meyve olan pitayanın, haziran başından itibaren çiçek açmaya başladığına değinen Önal, meyvelerinin 50 günde olgunlaştığını söyledi.

Meyvenin üretiminde gübreleme ve kimyasal mücadele yapmadıklarına dikkat çeken Önal, diğer örtü altı domates, biber, patlıcan gibi ürünlere göre üretim maliyetinin düşük, getirisi yüksek bir üretim olduğunu vurguladı.

Üretici Önal, "3 dönüm serada üretim yapıyoruz. 5 bine yakın fidemiz var. Bu yıl hasat beklentimiz 10 bin meyvedir. Yıllar geçtikçe bu rakam artacak. Akdeniz iklimi dünyanın en güzel iklimi, tüm çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Anlaştığımız firmalara tane hesabı satıyoruz" dedi.