Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta yaşayan 38 yaşındaki Hasan Çetinkaya, çocukluk hayali olan güvercin tutkusunu mesleğe dönüştürdü. 13 yıllık memurluk hayatını bırakan Çetinkaya, güvercin yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlamaya başladı.

  • Hasan Çetinkaya, 13 yıl sağlık sektöründe memurluk yaptıktan sonra güvercin yetiştiriciliğine daha fazla zaman ayırmak için istifa etti.
  • Hasan Çetinkaya, yetiştirdiği güvercinleri Almanya ve Fransa dahil birçok ülkeye ve Türkiye'deki şehirlere gönderiyor.
  • Hasan Çetinkaya'nın yetiştirdiği güvercinlerin fiyatları ırk özelliklerine göre 10 bin liradan 1 milyon liraya kadar değişiyor.

Kahramanmaraş'ta 10 yaşında başladığı güvercin yetiştiriciliğini yıllar boyunca sürdüren Hasan Çetinkaya, evinin yanında oluşturduğu özel alanda güvercinlerini yetiştirmeye devam ediyor. Büyük emek verdiği güvercinlerin bazılarını otomobil fiyatına sattığını söyleyen Çetinkaya, güvercin yetiştiriciliğinin kendisi için sadece bir hobi olmadığını ifade etti.

13 YILLIK MEMURLUĞU BIRAKTI

Bu işi daha rahat yapabilmek için çalıştığı sağlık kurumundaki görevinden istifa ettiğini belirten Çetinkaya, yılların verdiği tecrübeyle özel ırk güvercinler yetiştirdiğini ve bu işin sabır ile büyük emek gerektirdiğini kaydetti. 13 yıl sağlık sektöründe memurluk yaptığını dile getiren Çetinkaya, "Güvercinlere yeterince zaman ayıramadığımı fark edince görevimden istifa ettim. Açıkçası pişman değilim. 13 yıllık memurluktansa güvercin yetiştiriciliğini tercih ediyorum" dedi.

"ÖZELLİKLE ALMANYA VE FRANSA'YA GÖNDERDİM"

Güvercin yetiştiriciliğinde hem üretim hem de ticaret yaptıklarını ifade eden Çetinkaya, çalışmalarının uluslararası boyuta ulaştığını belirtti. Dünyanın birçok ülkesine güvercin gönderdiklerini söyleyen Çetinkaya, "Özellikle Almanya ve Fransa'ya gönderdim, Türkiye içinde neredeyse göndermediğimiz bir şehir yok. Ortalama her gün kargo gönderiyoruz. Haftanın yedi günü şehir dışına güvercin sevkiyatı yapıyoruz" diye konuştu.

"1 MİLYON LİRAYI BULAN GÜVERCİN VAR"

Irk özelliklerine göre güvercin fiyatlarının değiştiğini belirten Çetinkaya, "Bu ırkın içinde 10 bin liraya da güvercin var, 1 milyon lira fiyatı bulan güvercin de var. Burada önemli olan kuşun ırk özelliklerinin tamamını taşımasıdır. Yetiştirdiğimiz güvercinler arasında da yüksek değere sahip olanlar var. Tezgahta gördüğünüz kuşların arasında 300-400 bin lira değerinde olanlar bulunuyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ
500

