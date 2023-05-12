Mart Ayında Perakende Satış Hacmi Yıllık Yüzde 28,6 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayında perakende satış hacmi, yıllık yüzde 28,6 artış kaydetti. Perakende satış hacmi bir önceki aya göre de yüzde 7,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayında perakende satış hacmi, yıllık yüzde 28,6 artış kaydetti.

TÜİK, mart ayına ilişkin perakende satış endekslerini bugün yayınladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 38, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 17,8 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 7,3 ARTTI

Perakende satış hacmi, bir önceki aya göre de yüzde 7,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları ise yüzde 0,2 azalırken gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,1, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,8 artış gösterdi.

CARİ FİYATLARLA CİRO YILLIK YÜZDE 88,9 ARTIŞ KAYDETTİ

Cari fiyatlarla perakende ciro, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 88,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 96,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 108,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 28,7 oranında yükseldi.

CARİ FİYATLARLA PERAKENDE CİRODA AYLIK ARTIŞ YÜZDE 8,6 OLDU

Cari fiyatlarla perakende ciro, bir önceki aya göre yüzde 8,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,2, otomotiv yakıtı satışları da yüzde 0,5 yükseldi.