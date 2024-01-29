Manisa'nın tarım ve sanayideki başarısı turizmde de hedefleniyor

Manisa Valisi Enver Ünlü Manisa Öğretmenevinde basınla buluşarak 2023 yılında ile genlinde yapılan yatırımlar hakkında bilgi verirken, 2024 yılı yatırım programındaki önemli yatırımlardan da bahsetti. Manisa'nın hem tarım hem de sanayide yakaladığı başarının turizmde de sağlanması için çalışmalar yapacaklarını kaydeden Vali Ünlü, turizmdeki en öncelikli alanlarının Spil Dağı Milli Parkı olduğunu söyledi.

Manisa Valisi Enver Ünlü Manisa Öğretmenevinde basın mensuplarıyla buluştu. Toplantıya Vali Ünlü'nün yanı sıra Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nagihan Eroğlu, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ve ildeki yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.

Basının öneminden bahsederek konuşmasına başlayan Vali Ünlü ilde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Türkiye'nin huzuru, Manisa'nın huzuru için güvenlik güçlerinin çalışmalarını sahada tüm hızıyla sürdürdüğünü kaydeden Vali Ünlü, "İlimizde, zehir tacirleri, kaçakçılara ve huzuru bozan tüm şahıslara yönelik operasyonlarımız durmaksızın devam edecektir. Bu kapsamda, 2023 yılında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 5 milyon 539 bin 158 kişi sorgulanmış, 15 bin 422 şahıs yakalanmış, 6 bin 144 şahıs gözaltına alınırken, 5 bin 530 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Önleyici hizmetler kapsamında 1160 ruhsatsız tabanca, 28 bin 276 fişek, 503 kesici ve delici alet ele geçirilirken, sorgulanan 2 milyon 647 bin 346 araçtan 23 bin 820'si trafikten men edildi. Yapılan çalışmalarda ayrıca 111 bin 83 gram kubar esrar, 19 bin 704 kök kenevir bitkisi, 15 bin 946 gram metamfetamin, 261 bin 513 adet narkotik ilaç, 5 milyon 95 bin 946 kilogram kaçak tütün, 53 bin 124 litre kaçak işçi, 2 bin 961 adet kumar aleti ele geçirildi. 534 milyon 252 bin 207 TL idari para cezası uygulanırken, 97 bin 706 vatandaşımıza da KADES hakkında bilgilendirmede bulunuldu." dedi.

Manisa'da 43 okul güçlendirildi

Manisa'da 2002 yılından 2023 yılına kadar 4 bin 161 yeni sınıf yapıldığına dikkat çeken Vali Ünlü, "Güçlendirme çalışmaları kapsamında, sözleşme bedelleri toplamı 87 milyon lira olan 43 eğitim binası güçlendirilmiştir. 2023 yılında toplam maliyeti 143 milyon TL olan, 15 eğitim yatırımı tamamlanmıştır. Bu yıl itibariyle, toplam maliyeti 1 milyar 673 milyon TL olan 50 eğitim yatırımımız ise devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Yeni hastanelerle sağlık hizmeti daha da gelişecek

Manisa'da mevcut 29 hastanenin yanı sıra devam eden hastane inşaatları olduğunu kaydeden Vali Ünlü, "İlimizde; 29 Hastane, 5 adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve 182 Aile Sağlığı Merkezi bulunmaktadır. 3.623 hekim, 456 diş hekimi olmak üzere toplamda 13.161 sağlık personeli görev yapmaktadır. Nitelikli yatak sayımız 3.147'dir. 400 yataklı Salihli Devlet Hastanesi ile Alaşehir 20 Üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatı devam etmektedir. 450 Yataklı Akhisar Devlet Hastanesi, 50 Yataklı Saruhanlı Devlet Hastanesi, Akhisar Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası (Prefabrik), 11 adet Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Sağlık Hizmetleri İstasyonu ise proje aşamasındadır." diye konuştu.

Sanayi bölgelerinde 100 bin çalışan

Vali Ünlü ildeki OSB'ler hakkında da şu bilgileri verdi: "İlimizde 6 OSB'de 91 bin 600 kişi, 12 Küçük Sanayi Sitesinde 9 bin kişi istihdam edilmektedir. Manisa İhracat büyüklüğünde Türkiye'de 7. ildir. 2023 yılında 5 milyar 560 milyon dolar İhracat, 3 milyar 243 milyon dolar ithalat yapılmıştır. Manisa OSB, Salihli OSB ve Akhisar OSB'nin atık su arıtma tesisleri bulunmaktadır. Turgutlu OSB, Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB ve Muradiye OSB'de ise atık su arıtma tesislerinin kurulması için çalışmalar başlatılmıştır."

Vali Ünlü, Köprübaşı ve Selendi haricindeki tüm ilçelerde doğal gaz arzının sağlandığını, Selendi ilçesinde lisans alanına dahil edildiğini ve çalışmalara devam edildiğini söyledi.

Manisa genelinde TOKİ tarafından 3 bin 270 adet konut, 122 adet dükkan, 12 okul, 1 adet pansiyon, 1 ticaret merkezi (Yunusemre) ve Akhisar Hükümet Konağı yapıldığını kaydeden Vali Ünlü, devam eden işlerin toplam yatırım bedelinin 13 milyar 58 milyon TL olduğunu belirtti.

"Sanayi ve tarımdaki başarıyı turizmde de sağlamalıyız"

Manisa'nın sanayisi ve tarımı ile çok gelişmiş bir il olduğunu ve bu başarıyı turizmde de sağlamak amacıyla önceliklerinin bir Master Plan hazırlamak ve Turizm Alt Yapı Birliği kurmak olacağına vurgu yapan Vali Ünlü şunları söyledi: "Bu çerçevede kurumlarımız, turizm işletmeleri ve derneklerimizle birlikte Manisa'nın mevcut turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, değerlendirmek ve turizm gelirlerimizi artırmak için bir araya gelerek çalışmalarımızı yapacağız. Turizmde en öncelikli alanımız ise Spil Dağı Milli Parkımız. Burada öncelikle projesi hazır olan bir karavan alanı oluşturacağız. Daha sonra glamping alanları, yürüyüş yolları ve bungalov evleri ile Spil Dağına olan ilgiyi artırmayı hedefliyoruz. Manisa Yeni İl Halk Kütüphanesi: Aynı anda 2 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede olan kütüphane yapısına entegre 500 kişi kapasiteli tiyatro ve etkinlik salonu bulunan ve farklı hizmet alanlarının olduğu kütüphanemiz %75 tamamlanmış durumda, 2024 Haziran'da hizmete açmayı planlıyoruz. Manisa Arkeoloji Müzesi: İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce binanın geçici kabulü yapılmış, eserler taşınmaya başlanmıştır. Eksikliklerin tamamlanması sonrası hizmete açılacaktır. Fatih Kulesi - Müze: Ana restorasyon unsurları tamamlanan yapıda şimdi ince detay çalışmalar tamamlanmak üzere. Restorasyon çalışmalarını bitmesi akabinde yapının Manisa Sarayını anlatan bir müzeye dönüşmesi için düzenlemeler başlayacak. Yıl ortasında çalışmaların tamamlanması planlanıyor. Manisa Vali Konağı Restorasyonu - Şehir Müzesi : Restorasyon çalışmalarının bu yıl tamamlanması hedefleniyor. Sonrasında ise Cumhuriyetimizin ilk yıllarını anlatan bir müze olarak hizmet verecek. Sardes Antik Kenti Ziyaretçi Merkezi: Şehrimizin ve bölgemizin en önemli tarihi ve kültürel alanı olan, turizm açısından da en çok ziyaretçi aldığımız UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri alanında Sardes Antik Kenti'nin iki bölümüne ziyaretçi merkezi yapılarak hizmete açıldı. Ziyaretçi merkezi; kafeterya, danışma, tuvalet ve otopark yapılmış özellikle ulusal ve uluslararası tur şirketlerinin bölgeye düzenledikleri tur kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artması sağlanmıştır. Pandemi ve 6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sebebiyle 4 yıldır yapılmayan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali bu yıl 23 Nisan-28 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. 21 Mart 2024 tarihinde Mesir Karma Töreni gerçekleştirilecek olup, festivalin hazırlık çalışmaları ilgili kurumlarca yürütülmektedir."

Devam eden yatırımlar

Manisa'da devam eden önemli yatırımlardan da bahseden Vali Ünlü açıklamasını şöyle tamamladı: "Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi: Ankara-İzmir Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında Manisa hızlı tren ile tanışacaktır. Altyapı yapım çalışmalarında yüzde 62,9 fiziksel ilerleme sağlanmıştır. 2026 yılında proje tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Proje tamamlandığında Ankara-Manisa demiryolu seyahat süresi 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecektir. Manisa Otogar Kavşağı: Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde projesi yapılmış olup, ihale süreci başlamak üzeredir. Manisa - Akhisar - Balıkesir - Bursa - İstanbul Yolu, Manisa Çevre Yolu, Manisa - İzmir Yolu ve Manisa - Turgutlu - Uşak yollarının kesişim noktasında yer alacak proje ile bölgede yaşanan trafik yoğunluğu azalacak ve söz konusu güzergahlar arasında hızlı, güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanı sağlanacaktır. Akhisar-Gördes Karayolu: Manisa'da yapımı devam eden önemli karayolu projelerinden biri olan Akhisar-Gördes karayolunun proje bedeli 815 milyon liradır. Toplam uzunluğu 54,4 kilometrelik yolun inşası devam etmektedir. Çalışmaların ivedilikle tamamlanıp yolun 2025 yılında hizmete açılması planlanmaktadır. Projeyle mevcut yolda ortalama 50 dakika süren ulaşım süresi 11 dakika kısalarak 39 dakikaya düşecektir. Böylece zamandan 75 milyon lira ve akaryakıttan 30 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 105 milyon lira tasarruf edilecektir. Ayrıca çevreye zarar veren araçların karbon emisyonu da 3.219 ton azalarak doğanın korunmasına katkı sağlayacaktır. Yeni Salihli Devlet Hastanesi Kavşağı: Yeni Salihli Devlet Hastanesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bağlantı yolunda oluşan kavşak ihtiyacı ile ilgili olarak Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünce farklı seviyeli kavşak projesinin planlandığı, mevcutta bulunan farklı seviyeli kavşak göz önünde bulundurularak yeni kavşak tasarlanması ile ilgili proje çalışmaları devam etmektedir. Turgutlu Ergenekon Kavşağı Alt Geçit Yapımı: Turgutlu Ergenekon Kavşağındaki trafiğin rahatlatılarak, yaşanan trafik kazalarının önlenmesini teminen Turgutlu Belediye Başkanlığınca hazırlanan kavşak projesinin, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nce onaylanmış olup, değerlendirme aşamasındadır. Yunusemre Belediyesi Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi: Türkiye'nin 2, Ege Bölgesinin en büyük Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezimiz 117 bin metrekare alan üzerinde kurulmuş olup, inşaat şu an yüzde 90 seviyesindedir. Proje ile 3 bin civarı sokak hayvanının toplanarak bakılması ve rehabilite edilmesi hedeflenmektedir. Deprem tahkikleri sonucu Soma, Selendi, Akhisar ve Saruhanlı Hükümet Konaklarımızı yenilemek üzere çalışmalarımız başladı. Akhisar Hükümet Konağımız yüzde 70 oranında tamamlandı. Soma'da da yer teslimi yapıldı, hafriyat çalışmaları başladı. Selendi Hükümet Konağı ihale aşamasında, Saruhanlı Hükümet Konağı için de yer teslimi yapıldı Adliye'nin mevcut binadan taşınması sonucunda çalışmalar başlayacaktır. Ahmetli, Sarıgöl ve Gölmarmara ilçelerimizde de deprem tahkiklerinin ve güçlendirme projelerinin hazırlanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. 19 Mayıs Stadyumunda çalışmalarımız tamamlandı. 27 Ocak Cumartesi günü de Manisa Futbol Kulübü ve Erzurum Spor Kulübü arasında oynanan maçla artık burasıda hizmete girmiş oldu. Ancak resmi açılışımızı 11 Şubat tarihinde Manisa Futbol Kulübü ve Giresun Spor arasında oynanacak maç ile gerçekleştireceğiz." - MANİSA