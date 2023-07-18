Manisa Kula'da TMO Hububat Alımlarına Başladı

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığı'nın koordinesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alımlarına başladı. Kula Kaymakamı, Belediye Başkanı ve diğer yetkililer, hububat alım çalışmalarını yerinde inceleyip bilgi aldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığı'nın koordinesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alımlarına başladı.

TMO tarafından Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kula Ziraat Odası Başkanlığı'nın koordinesinde temin edilen eski tekel depolarında hububat alımları başladı. Randevu sistemine göre gerçekleştirilen hububat alımları kapsamında buğday ve arpalarını traktörlerine yükleyen vatandaşlar, TMO depolarına ürünlerini teslim ediyor. Hububat alımlarının ilk gününde Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok ve Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, hububat alım çalışmalarını yerinde inceleyip TMO teknik personelinden bilgi aldı. - MANİSA