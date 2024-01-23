Manisa'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 722 Bin 23'e Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı aralık ayına ait motorlu kara taşıtları istatistiklerini paylaştı. 2022 yılının aralık ayında 662 bin 380 motorlu kara taşıtının trafikte olduğu Manisa'da bir yılda 59 bin 643 yeni aracın trafiğe kaydı yapılarak 722 bin 23'e ulaştığı öğrenildi.

TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü Manisa'da aralık ayında trafiğe kayıtlı 722 bin 23 motorlu kara taşıtı olduğu açıklandı. Trafiğe kayıtlı araçlardan 247 bin 951 adetle otomobiller oluştururken, 253 bin 257 adet motosiklet, 105 bin 311 adet traktör, 82 bin 528 adet kamyonet, 17 bin 245 adet kamyon, 7 bin 640 minibüs, 6 bin 613 otobüs ve 1478 adet özel amaçlı araç olduğu bildirildi. Manisa, trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımından 9. sırada yer alırken, traktör varlığıyla ilk sırada, motosiklet varlığıyla da 4. sırada bulunuyor.

2023 yılının aralık ayında Manisa'da 5 bin 205 aracın trafiğe kaydı yapılırken, aralık ayında trafiğe kaydı yapılan iller bazında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve Muğla'nın ardından 8. sırada yer aldı. Aralık ayında ülke genelinde trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 2,6'sı Manisa'da bulunuyor.

Manisa'da 2022 yılının sonunda 662 bin 380 olan motorlu kara taşıtı sayısı 1 sene içinde 59 bin 643 artarak 722 bin 23'e ulaştı. Manisa, trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımından Türkiye genelinde 9. sıradaki yerini korudu. - MANİSA