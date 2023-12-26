Manisa'da Çiftçilere ÇKS Başvurusu Hatırlatması

Manisa'nın Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilerin destekleme alabilmeleri amacıyla mutlaka 2 Ocak 2024 yılına kadar Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) başvuru yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen desteklemelerden çiftçilerin yararlanmaları amacıyla mutlaka ÇKS başvurularının yapılması gerektiği hatırlatıldı. Başvuruların 2 Ocak 2024 tarihinde sona ereceği bilgisini veren Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Ferdi Kaçan, "Her yıl yenilenen ÇKS başvuruları için, süre 02 Ocak 2024 günü sona erecektir. Bu konuda İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından tüm çiftçilerimize bilgilendirme mesajı gönderilmektedir. ÇKS sahibi çiftçilerimizin kredi kullanmaları, gübre, mazot desteğinden yararlanabilmeleri için süre bitmeden ÇKS yaptırmaları gerekiyor. İl Tarım Orman Müdürlüğümüz 2024 üretim yalına ait ÇKS bas vuruları devam etmektedir. ÇKS yönetmelik değişikliği ile mülkiyet ve miras sorunu olan üreticilerimiz, Taahhütname (Ek-5) ile başvuru yapabileceklerdir. Başvurularınızı E-Devlet üzerinden veya ilçe müdürlüklerimizden yapabilirsiniz. Henüz kaydını yaptırmayan çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 02 Ocak 2024 tarihine kadar kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Ayrıca İntikali yapılmamış araziler de taahhütname ile ÇKS'ye kaydedilebilmektedir, diyerek çiftçilerimiz bilgilendirilmektedir. Tüm çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için mutlaka ÇKS yaptırmaları gerekir" dedi. - MANİSA