Çay bardağına sığmayan dev kirazda hasat başladı, piyasa değeri 500 TL

Çay bardağına sığmayan dev kirazda hasat başladı, piyasa değeri 500 TL
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Çay bardağına sığmayan dev kirazda hasat başladı, piyasa değeri 500 TL
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kiraz hasadına başlandı. Özellikle 'Ziraat 900' cinsi, çay bardağının boğumundan geçemeyen iri kirazlar piyasada 400-500 TL'den, bahçede ise 600-700 TL arasında alıcı buluyor.

Çanakkale'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Lapseki ilçesinde çay bardağı boğumundan geçmeyen kirazların hasadına başlandı.

Çanakkale'de kiraz ve şeftali üretimiyle öne çıkan Lapseki ilçesi, meyve yetiştiriciliğinde önemli bir merkez konumunda yer alıyor. Lapsekili üreticiler, bir süredir kiraz hasadına devam ediyor. Her gün toplanan kirazlar İstanbul'daki hallere gönderiliyor. Lapseki'nin lezzeti ve iriliğiyle meşhur kirazları buradan da tüketicinin sofralarına ulaştırılıyor. Lapseki kirazı, aromasını toprak yapısından alıyor. Son günlerde ise çay bardağının boğumundan geçmeyecek kadar iri ve madeni 5 liradan büyük olan 'Ziraat 900' cinsi kirazlar toplanmaya başladı.

BAHÇEDE 600-700 TL'DEN SATILIYOR

Lapseki'de bu yıl yaklaşık 7 bin ile 10 bin dekar arası alanda kiraz üretimi yapılıyor. Bardağa sığmayan 'Ziraat 900' cinsi kiraz halde 400 TL'den başlayan fiyatlara, piyasada 400-500 TL arası fiyatlara satılıyor. 13 yıldır Lapseki'de kirazcılık ile uğraşan Cihat Gündüz ise hem lezzeti hem de boyutuyla iddialı olduğu kirazlarını bahçesinde 600-700 TL arasında satıyor.

Çay bardağına sığmayan dev kirazda hasat başladı, piyasa değeri 500 TL

"FİYATLARDAN ÇOK MEMNUNUZ"

13 yıldır kiraz üretimiyle uğraşan Gündüz, "Son 1 haftaya girdik bunda. Birleştiği zaman, koyulaştığı zaman zaten bardağa girmiyor. Çok iyi piyasa, iç piyasaya gidiyor. Yani internetten otobüslere, buradaki hasta yakınları, insanlar eşine dostuna hediye götürüyor. Fiyatlardan çok memnunuz. Meyve hailinde de 400-500 liraya gidiyor ama biz ayağımızda da o paralara 600-700'e kadar veriyoruz. Lapseki devi dediğimiz bu kiraz, çay bardağına girmeyen bir kiraz. İyi bir kiraz çok irileşiyor. Yani en erken olgunlaşan en iri kiraz. Karpuz çok yoğunlaşmadan, şeftali çok olmadan çıktığı için piyasada ciddi rağbet görüyor. Bakım şart. Kalsiyumunu, potasyumunu düzenli olarak veriyoruz. Bir de burada ilçe tarım müdürümüz de çok ilgileniyor bizimle. Buraya tuzaklar kuruyoruz, sinekler vesaire falan. Yani hepsi bir yerde güzel bir ürün çıkıyor ortaya" dedi.

Çay bardağına sığmayan dev kirazda hasat başladı, piyasa değeri 500 TL

Çay bardağına sığmayan dev kirazda hasat başladı, piyasa değeri 500 TL

Çay bardağına sığmayan dev kirazda hasat başladı, piyasa değeri 500 TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSpartakus:

Uluborlu'ya gelene kadar kilosu 30 TL ye düşer

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