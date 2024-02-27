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Kütahya OSB'de Fiber Optik Altyapı Çalışmaları Başladı

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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan sanayicilerin teknolojik altyapısını güçlendirmek için 10. cadde boyunca fiber optik hat döşeme çalışmaları başlatıldı. Bu çalışma sayesinde, bölgedeki işletmelerin internet hızı ve iletişim kalitesi artacak.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) yer alan sanayicilerin teknolojik altyapısını güçlendirmek için adımlar atılmaya devam ediyor.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, bölgenin önemli arterlerinden biri olan 10. cadde boyunca fiber optik hat döşeme çalışmaları başlatıldı.

Fiber optik altyapı çalışmalarının başlamasıyla birlikte, Kütahya OSB 10. caddede iletişim altyapısı önemli ölçüde güçlendirilecek. Bu çalışma sayesinde, bölgedeki işletmelerin internet hızı ve iletişim kalitesi artacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Kütahya OSB Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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