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Kütahya'da Kurban Bayramı kıyafet pazarı açıldı

Ekonomi Haberleri

Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle Kütahya Belediyesi tarafından Gaybiefendi Mahallesinde kurulan kıyafet pazarı, 110 esnafın tezgah açmasıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kütahya'da kıyafet pazarı vatandaşların akınına uğruyor

KÜTAHYA - Yaklaşan kurban Bayramı sebebiyle Kütahya Belediyesinin organizasyonu ile Gaybiefendi Mahallesine kurulan kıyafet pazarı vatandaşların akınına uğruyor.

110 esnafın tezgah açtığı pazarın arife gününün gecesine kadar açık kalacağı belirtildi. Kıyafet pazarı esnafı, bol ürün çeşitleriyle vatandaşlara hizmet sunmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi.

Kütahya İşportacılar Esnaf Odası Başkanı Kadir Akkan, yaptığı açıklamada, "Bayram kıyafet pazarımız açıldı. Vatandaşımıza ve esnafımıza hayırlı olsun. Fiyatlarımız mağazalara göre çok çok uygun. Pazarımızda bol çeşit ve makul fiyatlarla halkımızın hizmetinde. Pazarımız 110 esnafla arife günü gece 01.00'e kadar açık olacaktır. Kütahyalılar kıyafet parazına her yıl yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle bu yıl daha fazla ilgiyle karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Ekonomi

Kütahya Ekonomi Haberler

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