Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerine odaklandı

Küresel pay piyasaları, ABD'de yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin maliyetlerine ilişkin endişeler, jeopolitik gelişmeler, şirket bilançoları ve makroekonomik verilerden alınan sinyaller arasında karışık seyretti. Gelecek hafta gözler başta ABD'de enflasyon ve tarım dışı istihdam olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

ABD'de hükümetin kısmi kapanmaya girmesiyle başlayan hafta, bütçe paketi üzerinde varılan anlaşmayla yeniden tam olarak faaliyete geçse de ülkede iş gücü piyasasına ilişkin net mesajlar içeren tarım dışı istihdam verisinin ertelenmesiyle devam etti.

Hafta ortasında açıklanan şirket bilançolarından alınan sinyaller, özellikle yapay zeka ve teknoloji yatırımlarına ilişkin artan maliyetlerin finansallara daha belirgin şekilde yansımaya başladığını ortaya koydu ve piyasalarda birbirini tetikleyen satışların yaşanmasına neden oldu.

Haftanın son işlem gününe doğru ABD'de iş gücüne dair alternatif verilerin soğuma belirtileri vermesiyle ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri yeniden değerlendirildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in haziran ayına kadar faiz indirimine gitmeyeceğine yönelik güçlü tahminler bir miktar zayıfladı.

Analistler, cuma günü risk iştahında yeniden toparlanmalar görüldüğünü belirterek, yatırımcıların teknoloji hisselerinden uzaklaşarak çeşitlendirme yapmak istemesinin de ABD'de Dow Jones endeksinin rekor kırmasına katkı verdiğini aktardı.

Yatırımcılar gelecek hafta açıklanacak enflasyon ve tarım dışı istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine odaklandı.

Analistler, açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtirken, fiyatlar genel düzeyinde belirgin bir gerileme görülmesi halinde para politikası görünümüne ilişkin beklentilerin yeniden şekillenebileceğini ifade etti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin "temkinli iyimser" olduğunu, güçlü verimlilik artışının enflasyonun bankanın hedefine dönmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de iş gücü piyasasındaki zayıflığa karşı bir ya da iki faiz indiriminin daha gerekebileceğini düşündüğünü ifade etti.

ABD ile İran heyetleri görüştü

Öte yandan jeopolitik tarafta ABD ve İran heyetleri Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya gelerek doğrudan olmayan müzakereler gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeleri "çok iyi" olarak nitelendirdi ve İran'ın yeni bir anlaşma yapma isteğini güçlü bir şekilde gösterdiğini belirtti.

Trump, İran'a karşı büyük bir donanmanın bölgeye gönderildiğini hatırlatarak, "Yakında orada olacak. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." diye konuştu.

Hafta içinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30'un üzerine çıksa da Fed'e dair artan faiz indirimi beklentilerin güçlenmesiyle haftayı yaklaşık 10 baz puan düşüşle 4,21'den tamamladı.

Jeopolitik riskler, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler ve merkez bankası alımlarıyla altın fiyatları gümüşten ayrışarak haftalık bazda yükseliş kaydetti. Altının ons fiyatı haftayı yüzde 2,1 değer kazancıyla 4 bin 952 dolarda kapatırken, gümüşün ons fiyatı ise yüzde 6,5 düşüşle 77,8 dolarda işlem gördü.

Dolar endeksi ise haftayı yüzde 0,7 artışla 97,7 seviyesinde tamamlarken, Brent petrolün varili de yüzde 3 azalışla 67,6 dolarda haftayı kapattı.

New York borsası karışık seyretti

New York borsasında geçen hafta karışık bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 0,1, Nasdaq endeksi yüzde 1,87 düşerken, Dow Jones endeksi yüzde 2,50 yükseldi.

Kurumsal tarafta Amazon'un net satışlarının geçen yılın dördüncü çeyreğinde beklentileri aşmasına karşın karının beklentilerin altında kalması ve şirketin 2026 yılına yönelik harcama tahminini 200 milyar dolara yükseltmesinin ardından hisseleri cuma günü yüzde 5,6 değer kaybetti. Amazon'un sermaye harcamaları 2025'te 131 milyar dolar seviyesindeydi.

Yapay zeka yarışının hız kazanmasıyla, Alphabet'in ardından Amazon da harcamalarında artış yapmayı planladığını duyuran büyük teknoloji şirketlerinden biri oldu.

Amazon ve Alphabet gibi şirketlerin yapay zeka harcamalarındaki artışın çip şirketlerine fayda sağlayacağı beklentisiyle çip hisseleri yükseldi. Cuma günü Nvidia'nın hisseleri yüzde 7,9, Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri yüzde 8,3 ve Broadcom hisseleri yüzde 7,1 değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de geçen hafta açıklanan JOLTS açık iş sayısı, Aralık 2025'te 6 milyon 542 bin ile Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi artarak 231 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta 57,3'e çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri öncesi yayımlanan veriler, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin ocakta yüzde 4'ten yüzde 3,5'e inerek Ocak 2025'ten bu yana en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise art arda ikinci ayda yükselerek yüzde 3,3'ten 3,4'e çıktı.

Gelecek hafta salı günü perakende satışlar, çarşamba tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 2. el konut satışları, cuma enflasyon verileri takip edilecek.

Avrupa'da gözler büyüme verilerinde

Avrupa'da enflasyonist baskıların hafiflediğine işaret eden veriler ile avro/dolar paritesindeki yükselişin enerji ithalat maliyetlerini aşağı çekebileceğine yönelik beklentilerle piyasalarda pozitif bir seyir öne çıktı. Gelecek hafta gözler Avro Bölgesinde açıklanacak büyüme verilerinde olacak.

Avro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,7'ye indi. Enflasyon, ocakta aylık bazda ise eksi yüzde 0,5 oldu. Bölgede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aralık ayında önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azaldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçen hafta 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutarken, ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun ECB'nin orta vadede enflasyon oranının yüzde 2'ye geri döneceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Lagarde, bankanın döviz kuruna yönelik bir hedefi bulunmadığını ancak kurlardaki gelişmelerin ekonomik görünüm ve enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini vurguladı.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini yüzde 3,75'te sabit tutarken, yıl içinde faiz indirimlerinin olabileceğinin sinyalini verdi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'de enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesine bir yıl daha erken ulaşacağını öngördüklerini belirterek, enflasyonun bu seviyede sürdürülebilir şekilde kalmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Bu gelişmelerle geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,41, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,77, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,74 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,81 yükseldi.

Gelecek hafta perşembe İngiltere'de büyüme, sanayi üretimi, cuma Avro Bölgesinde büyüme verileri takip edilecek.

Asya borsaları Japonya hariç satıcılı seyretti

Asya tarafında geçen hafta Japonya hariç negatif bir görünüm izlenirken, ülkede bu hafta sonu yapılacak seçimler yakından izlenecek. Ülkede seçmen, ulusal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi milletvekillerini seçecek.

Seçim yarışının kampanya dönemi 7 Şubat gecesi son bulacak. 8 Şubat'ta Japon halkı, erken genel seçim için sandık başına gidecek. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, seçime yönelik açıklamasında, erken seçimi, başbakanlığı için halktan güvenoyu alma açısından gerekli gördüğünü belirtmişti.

Japonya Başbakanı Takaiçi'nin hükümetin erken seçime parlamento çoğunluğunu daha da artırmak için gideceği, bunun da daha fazla teşvik harcaması yapmasına olanak sağlayabileceği beklentisi ülke piyasalarında risk iştahının canlı kalmasında etkili oldu.

ABD'de yapay zeka ve teknoloji hisselerinde satış baskısı Asya borsalarına da sınırlı olarak taşındı. Yapay zeka ve teknoloji alanında Güney Kore'deki şirketlerin güçlü bir alternatif olabileceğine yönelik iyimserlikle ülkedeki yarı iletken ve teknoloji şirketleri küresel rakiplerine karşı bir miktar daha güçlü kaldı.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da aralık ayı yıllık hanehalkı harcamaları yüzde 2,6 azalışla beklentilerin altında gelirken, aralık ayına ilişkin öncü endeks 114,5 ile tahminleri geride bıraktı.

Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,3, bileşik PMI da 51,6 olurken, Japonya'da hizmet sektörü PMI 53,7 ve bileşik PMI da 53,1 olarak kaydedildi.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,27, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,59 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,02 düşerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,75 yükseldi.

Gelecek hafta pazartesi Japonya'da dış ticaret dengesi, çarşamba Çin'de enflasyon, perşembe Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri takip edilecek.

Japonya'da piyasalar çarşamba günü Kurtuluş Günü vesilesiyle kapalı olacak.

Yurt içinde Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı takip edilecek

Yurt içinde geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,29 düşüşle 13.521,96 puandan kapandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Enflasyon Raporunu 12 Şubat'ta İstanbul'da açıklayacak.

Geçen hafta TCMB toplam rezervleri, 30 Ocak haftasında 218 milyar 158 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rezervlerdeki artış eğilimi üçüncü haftada da devam etti.

Bu arada TCMB, Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, tüketici fiyatları ocak ayında yüzde 4,84 arttı, yıllık enflasyon 0,24 puan düşüşle yüzde 30,65 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon gıda ile alkol-tütün-altın gruplarında yükselirken, diğer ana gruplarda geriledi.

Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) tüketim sepeti sınıflaması ve baz yılı değiştirildi, endeksin ağırlık yapısı güncellendi. Hizmet sektörünün endeks içindeki payı 7,4 puan artışla yüzde 38,4'e çıkarken, malların ağırlığı yüzde 61,6'ya geriledi. B ve C göstergelerinin ağırlıkları ise sırasıyla 5,2 ve 4,5 puan arttı.

Yıllık tüketici enflasyonuna katkılar incelendiğinde, enerji, temel mallar ile alkol-tütün ve altın gruplarının katkıları bir önceki aya kıyasla sırasıyla 1,07, 0,34 ve 0,24 puan azalırken, gıda ve alkolsüz içecekler ile hizmet gruplarının katkıları sırasıyla 1,23 ve 0,18 puan arttı.

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 43,6050'den tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde salı sanayi üretimi, perşembe TCMB enflasyon raporu, cuma ödemeler dengesi ile piyasa katılımcıları anketi takip edilecek.