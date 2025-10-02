Konya ve Çumra Şeker'de kampanya dönemi başladı

ÇUMRA ve Konya Şeker Fabrikalarında pancar alım kampanyaları başladı.

Çumra Şeker Fabrikası ve Konya Şeker Fabrikalarının pancar alım kampanyaları düzenlenen törenlerle başlatıldı. Çumra Şeker Fabrikasının 22'nci, Konya Şeker Fabrikasının ise 72'nci kampanya açılış programına; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Muhammet Uğur Kaleli, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, KGTÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Talha Üzer, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile oda ve birlik başkanları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Pankobirlik Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, pancar alım kampanyasının hayırlı olması dilekleriyle sözlerine başladı. Erkoyuncu, "Malum olduğu üzere Çumra Şeker, Türkiye'nin en büyük işleme kapasitesine sahip şeker fabrikasıdır. Geçtiğimiz yıl kampanyamız 160 gün, bir önceki yıl ise 154 gün sürdü. Pancarın açık silolarda uzun süre beklemesi bozulmaya ve işletme randımanında düşmeye neden olduğu için şeker veriminde azalma olmaktadır. Basit bir örnek vermek gerekirse; ekim, kasım ve aralık aylarının sonuna kadar fabrikalarda 100 kilo pancardan 15 kilo şeker elde edebiliyoruz. Ancak şubat sonu, mart başına sarktığında bu verim 100 kilo pancardan 10 kilo şekere kadar düşebiliyor" dedi.

'SAĞLIKLI BİR KAMPANYA DÖNEMİ GEÇİRECEĞİZ'

Kapasite artırımı ile Çumra Şeker'de günlük işleme kapasitesini 4 bin ton artırdıklarını söyleyen Erkoyuncu, "İnşallah bu yıl daha sağlıklı bir kampanya geçireceğiz. Kampanya süresini 160-155 günlerden 125 güne indirdiğimizde en kötü ihtimalle 20 bin ton ile 30 bin ton arasında bir şeker tasarrufu sağlayacağız. Bu süreçte belli zorluklara rağmen 22 milyon Euro'luk bir yatırım yaptık ve çok şükür bunun borcunu da ödedik. Geçmişten kaynaklı maddi sıkıntılar yaşamış olsak da çok şükür aksatmadan, tökezlemeden ödemelerimizi yapıyoruz. Buradaki asıl başarı, kurumlarımızın sağlam yapısı ve tüm çalışma arkadaşlarımızın özverisidir" ifadelerini kullandı.

TÜM FABRİKALARDA YATIRIM VE KAPASİTE ARTIŞI VAR

Diğer yatırımlara da değinen Erkoyuncu, "Sadece şeker değil; Atıştırmalık Ürünler Fabrikamız, Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Entegre Tesisimiz, Torku Çatalhöyük Bulgur Fabrikamız, Torku Meyvesuyu, Sirke ve Pekmez Üretim tesisimiz ve Panagro Et ve Süt Gıda Kompleksi Entegre Tesisimizde de yine kapasite artırım ve proses iyileşmeler yaptık. Bu yatırımlarımızı ilerleyen günlerde daha da büyüteceğiz. Geçtiğimiz yıl Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Entegre Tesisi'nde 5 bin Kilowattlık GES sistemini hayata geçirdik. Bu yıl Panagro Et ve Süt Entegre Tesisleri'ne 6 bin 800 Kilowattlık Sarıoğlan Meyve Suyu Tesislerine bin Kilowattlık Panplast Damla Sulama Sistemleri'ne 3 bin 700 Kilowattlık Güneş Enerji Sistemlerini hayata geçirdik. Bu ay sonunda Panplast'taki GES yatırımımızda devreye girecek" diye konuştu.

'ÇUMRA ŞEKER GÜNLÜK 20 BİN TON KAPASİTEYE ULAŞTI'

Çumra Şeker'in kapasitesine vurgu yapan Erkoyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin en büyük şeker fabrikası Çumra Şeker Fabrikasıdır. Günlük 16 bin ton olan kapasitemizi 20 bin tona çıkardık. Açık ara en büyük, en modern ve en genç şeker fabrikasıdır. Tam otomasyona sahip bir tesis. Bu yıl kampanyayı kısalttık. Geçen yıl verim ve polar düşüktü ama bu yıl verim ve polar oldukça iyi durumda. Polar geçen yıla göre 1 puan kadar arttı. Kampanyayı 1 Ekim'e almamızın sebebi de yaşanan iklim değişikliğinin polar üzerinde olumsuz etkileriydi. Bu kararla daha sağlıklı bir sonuç alacağımıza inanıyoruz."

Su meselesinin en büyük sıkıntılarından biri olduğunu vurgulayan Erkoyuncu, "Burası bir çiftçi kuruluşu. En büyük handikabımız su sorunudur. Bu konuda siyasiler, ziraat odaları ve ilgili STK'lar büyük çaba gösteriyor. Özellikle Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

"YERLİ VE MİLLİ TOHUM ÜRETECEĞİZ"

Patates üretimi ve tohumculuk konusuna da değinen Erkoyuncu, "Çiftçilerimiz patateste büyük bir fedakarlık gösterdi. Zorluklara rağmen hiç vazgeçmediler. Ancak geçmişte tohumdan kaynaklı sıkıntılar yaşadık. Son iki yıldır bu konuda çok iyi bir noktaya geldik. Verim çok iyi. Piyasada 4-5 lira olan patatesi, sözleşmemiz gereği 9 lira 25 kuruştan aldık. Patates tohumunu tamamen kendi bünyemize aldık. Büyükşehir Belediyemizin tahsis ettiği arazide üretim yapıyoruz. 2027 yılı itibariyle tamamen yerli ve milli tohum üreteceğiz. İthal tohuma ihtiyaç kalmayacak" ifadelerini kullandı.

'SU KONUSUNDA YOĞUN BİR ÇABA SARF EDİYORUZ'

Konya'nın tarımsal üretimle gelişen bir şehir olduğunu ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da "Türkiye'de büyükbaş hayvan varlığında, buğdayda, arpada, şeker pancarında, mısırda en çok üretim yapan şehir Konya'dır. Özellikle pandemi döneminde gördük ki Konya sadece kendisi için değil, Türkiye için de üretmektedir. Üretim için en önemli ihtiyacımız sudur. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bizim önceliğimiz içme suyu sağlamaktır fakat Konya'nın hiçbir sorununa kayıtsız kalamayız. Ramazan Başkanımızın da ifade ettiği gibi su konusunda yoğun bir çaba sarf ediyoruz. KOP kapsamında 3 baraj ve 2 tünel planlanıyor. Bağbaşı, Avşar ve Bozkır Barajı tamamlandı. Mavi Tünel'i bitirdik. Avşar Tüneli'ni tamamlamak için yoğun çaba gösteriyoruz ancak zemin kaynaklı problemler nedeniyle çalışmalar yavaş ilerliyor" dedi.

Altay, "Önceliğimiz bu tüneli tamamlamak ve Avşar Tüneli'nden gelen suyu Konya Ovası'yla buluşturmak. Son iki yıldır kuraklık nedeniyle mevcut tesislerden yeterli su alamıyoruz. Bağbaşı ve Bozkır Barajı'ndan 240 milyon metreküp su almamız gerekirken bu yıl sadece 30 milyon metreküp alabildik. Yani toplamın onda birini aldık. Bu demek oluyor ki iki konuya yoğunlaşmamız gerekiyor ilk olarak tasarruf edeceğiz, ikinci olarak ise Konya'ya dış havzalardan nasıl su getirebiliriz, bunun üzerinde çalışacağız. Oda başkanlarımız, milletvekillerimiz, üniversitelerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, KOSKİ ve DSİ ile birlikte hazırladığımız raporu dün itibariyle Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'a sunduk. İnşallah en kısa sürede geniş kapsamlı bir toplantı yapacağız" diye konuştu.

Altay, "Su çok kıymetli, kimse suyunu başka bir havzaya vermek istemiyor. Bizim görevimiz duygusal değil doğru kararlar almak. Bu konuda yoğun bir çaba içindeyiz. Hep birlikte yağışın bol olması için de dua edelim" dedi. Başkan Altay, sözlerini şu şekilde tamamladı; "Biz de Konya'mızın güzide kuruluşu ile Ramazan Başkan'ın da belirttiği gibi işbirliği içinde yürüyoruz. Bununla beraber Konya Şeker'in daha da gelişip büyümesi adına Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği veriyor, sorunların çözümü için her platformda gayret gösteriyoruz. Kampanya boyunca bereketli bir dönem geçmesini temenni ediyorum. Kapasite artışının da hayırlı olmasını diliyorum. Kapasite artışı büyük önem taşıyor; günlük 16 bin ton olan üretim, yapılan yatırımla 20 bin tona çıkarılacak. Böylece pancarların daha hızlı ve verimli bir şekilde işlenmesi sağlanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz her zaman çiftçimizin yanındayız" dedi.