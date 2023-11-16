Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Çiftçileri Haşerelere Karşı Uyardı

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, tarımda tohum sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçiyi haşereler için doğru ilaç yöntemi kullanması noktasında uyardı.

Toprak, "Kırşehir ve bölgesinde tohum atma işlemleri sonra erdi. Sadece pancar, patates ve soğan yerleri kaldı. Ekim için önlemler alındı ve çiftçiye uyarılar yapıldı. Özellikle kör hastalığı ve taban kurdu için gerekli uyarılar yapılarak ilaçlamalar da yapıldı. Tarlalarda fare var. Fare ile çiftçinin etkin mücadelesi devam etmekte, haşeratla mücadele için doğru ilaçlama yöntemlerinin kullanılması gerekir. Çiftçilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve gerekli önlemleri almaları da önem taşıyor" dedi.

2024 Yılı için çiftçi kayıt sisteminde de çiftçinin güncelleme yapması gerektiğini aktaran Toprak, "2024 Yılı ÇKS'si 12. ayın sonu ile sona erecek. ÇKS için Ziraat Odasına çiftçinin uğraması güncellemesini yapması ve sonrasında da Tarım İl Müdürlüğüne dosyasını vermesi gerekir" dedi. - KIRŞEHİR