Kılıçdaroğlu, Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri projesini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli kampanya videosunun altıncısında, Adana Yumurtalık ve Tekirdağ Marmara Ereğli'de iki petrokimya özel bölgesi kuracaklarını ve böylece Türkiye'nin cari açığını kapatacaklarını açıkladı. Proje kapsamında 15 bin kişi doğrudan istihdam edilecek ve kamu altyapı yatırımları 1,5 milyar dolar olacak.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli kampanya videosunun altıncısını Twitter hesabında yayınladı. Kılıçdaroğlu, "İki petrokimya özel bölgesi oluşturacağız. Bu bölgelerin birini Adana Yumurtalık'ta, diğerini ise Tekirdağ Marmara Ereğli'sinde kuracağız… 15 bin kişi doğrudan istihdam edilecek. Kamu altyapı yatırımları 1,5 milyar dolar olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli seçim kampanyası videosunun altıncısını, "Neyse projelerimize dönelim. Bugünkü konumuz Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri" açıklamasıyla paylaştı.

İki petrokimya özel bölgesi kuracağını belirten Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

"BİZ BU ÜRÜNLERİ KENDİ ÜLKEMİZDE ÜRETECEĞİZ. BÖYLECE HER YIL 20 MİLYAR DOLAR CARİ AÇIĞI KAPATACAĞIZ"

" Sevgili halkım. Hoş geldiniz. Tüm Türkiye'nin yeniden üretmesini sağlayacak, Türkiye'yi zenginleştirecek ve daha önemlisi bu zenginliği adil bir şekilde tüm halka yayacak projelerimi anlatmaya devam ediyorum. Bugünkü konumuz, Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri. Türkiye'nin cari açığının en önemli kalemlerinden biri petrokimya sanayi. Cari açığın yaklaşık yüzde 30'u petrokimya ürünlerinin ithalatından kaynaklı. Biz bu ürünleri kendi ülkemizde üreteceğiz. Böylece her yıl 20 milyar dolar cari açığı kapatacağız.

"İKİ PETROKİMYA ÖZEL BÖLGESİ OLUŞTURACAĞIZ. BU BÖLGELERİN BİRİNİ ADANA YUMURTALIK'TA, DİĞERİNİ İSE TEKİRDAĞ MARMARA EREĞLİ'SİNDE KURACAĞIZ"

İki petrokimya özel bölgesi oluşturacağız. Bu bölgelerin birini Adana Yumurtalık'ta, diğerini ise Tekirdağ Marmara Ereğli'sinde kuracağız. Toplamı yaklaşık 40 bin dekar alandan oluşan bu bölgede rekabetçi, kaliteli petrokimya ürünleri işlenecek. Kamu özel sektör iş birliğiyle üretim yapacağız. Bu bölgelerde aynı zamanda yüksek kapasiteli petrol ve petrol ürünleri depolanacak, işlenecek ve sevk edilecek. Projeye dahil olarak, petrol rafinerisi, limanlar, fabrikalar inşa edilecek. 15 bin kişi doğrudan istihdam edilecek.

"KAMU ALTYAPI YATIRIMLARI 1,5 MİLYAR DOLAR OLACAK. BÖLGENİN İLK ETAPTA 6 MİLYAR DOLAR YATIRIM ALMASINI VE 10 YILDA 30 MİLYAR DOLAR CİVARINDA DOĞRUDAN YATIRIM ÇEKMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Kamu altyapı yatırımları 1,5 milyar dolar olacak. Bölgenin ilk etapta 6 milyar dolar yatırım almasını ve 10 yılda 30 milyar dolar civarında doğrudan yatırım çekmesini hedefliyoruz. Üstelik bu üretimi, yenilikçi teknolojilerle gerçekleştireceğiz. Yeşil üretime yatırım yapacağız. Türkiye'nin endüstriyel dönüşümünü biz gerçekleştireceğiz. Bu projeyi iktidarımızın ilk yılında gerçekleştirmeye başlayacağız. Çünkü Türkiye, zenginleşmeyi hak ediyor. Evet, sevgili halkım. Türkiye'yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi anlatmaya devam edeceğim. Türkiye zenginleşecek, halk zenginleşecek. Aş, iş, huzur, refah için. Unutmayın, geliyoruz. Sana söz, kalın sağlıcakla."