KEY Holding, çevreci ve yeşil yatırımlara devam ediyor

KEY Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Ciğer, Türkiye ekonomisine sürdürülebilir, çevreci ve yeşil yatırımların devam edeceğini belirtti. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, Kahramanmaraş Kağıt Fabrikası'nı ziyaret etti ve deprem sonrası şirketin durumu hakkında bilgi aldı. EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ise deprem bölgesinde önemli çalışmalar yapacaklarını ve Kahramanmaraş'a yatırımlar yapmak istediklerini ifade etti.

KEY Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Ciğer, "KEY Holding olarak Türkiye ekonomimize sürdürülebilir, çevreci ve yeşil yatırımlar devam etme kararlılığındayız. Doğadan aldığımızı doğaya geri veriyoruz" dedi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, Kahramanmaraş Kağıt Fabrikası ziyarette bulundu. Ziyaretler çerçevesinde Kahramanmaraş Kağıt Sanayi'ni de ziyaret eden Tuerkner, KEY Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Ciğer ve yöneticilerle bir toplantı yapıp deprem ve sonrasında şirketin durumuyla ilgili bilgiler aldı. Arvid Tuerkner, daha sonra beraberindekilerle birlikte kağıt fabrikasını gezerek incelemelerde bulundu.

Fabrikadan ayrılmadan önce değerlendirmelerde bulunan EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, deprem bölgesinde önemli çalışmalar yapacaklarını, bu çerçevesinde Kahramanmaraş'a geldiklerini söyleyerek, "Kahramanmaraş'a ilk ziyaretim ve depremden sonra hem bu insanların hem şirketlerin geri dönüşünü görmek çok etkileyici. Burada Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile bir sürü önemli şirketlerle görüşmeler gerçekleştirdik. Bizim için burası zaten bir odak bölgesiydi, bugüne kadar bir sürü şeyler yaptık ve daha da fazlasını yapmak istiyoruz hem küçük işletmeler için hem de bu tarz şirketler için yatırımlarla beraber. Önemli konularımızdan bir tanesi de altyapı yatırımları ve bütün bu konularda çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

KEY Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Mahmut Ciğer ise EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ile beraberindeki heyete deprem bölgesine olan ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Ciğer, "Şu anda bölgede depremin etkilerini ve ne şekilde sanayinin geri dönüşünü izlemek için burada bulunuyorlar. Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası bugüne kadar biliyorsunuz bölgede oldukça büyük projelere destek olmuştur, bundan sonra da neler yapabileceklerini anlamak için bu bölgede bulunuyorlar, ben kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Mahmut Ciğer ayrıca, KEY Holding olarak yatırımlarında çevreci, sürdürülebilir ve yeşil yatırımları odak noktalarına aldıklarını, bu yatırımlardaki öncü şirketin de Kahramanmaraş Kağıt olduğunu söyledi. Ciğer, "Kahramanmaraş Kağıt firmamızda Kahramanmaraş ve Kütahya tesislerimizde tamamen atık kağıtlardan 10 çeşit ambalaj ve paket kağıdı üretmekteyiz. Aldığımız atıklardan ayrıştırdığımız kağıt dışı atıkları ise Kahramanmaraş'ta bulunan Biokütle Elektrik Santralimizde yakmak suretiyle elektrik üretmekteyiz. Böylelikle hükümetimizin yeşil ekonomi politikalarından olan sıfır atık projesine tam uyum sağlamış bulunmaktayız. Bunların haricinde Kütahya tesisimizde oluklu mukavva ve Kağıt torba tesislerimizde geri dökünüşümle üretilmiş kağıtların kullanım alanının artmasına yardımcı olurken, Kahramanmaraş'ta bulunan Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) merkezimizde bu yönde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bunların yanında holding bünyemizde bulunan bütün üretim tesislerinde çatı GES projelerimizi gerçekleştirmek suretiyle sürdürülebilir yenilenebilir enerji kaynaklarından üretimimizi devam ettirmekteyiz. Karbon ayak izimizi de minimuma indirmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çerçevede EBRD ile yeşil ve sürdürülebilir fonlama ihtimali dahilinde benzer yatırımlarımızı artırmak üzerine çalışmaktayız. KEY Holding olarak Türkiye ekonomimize sürdürülebilir, çevreci ve yeşil yatırımlar devam etme kararlılığındayız. Doğadan aldığımızı doğaya geri veriyoruz" ifadelerine yer verdi.

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner'e ziyaretlerinde Başkan Vekili Şule Kılıç, Başkan Yardımcısı Hande Işlak, Türkiye Direktör Yardımcısı İdil Gürsel, yönetici Nedim Mazilyah, uzman Asım Kelezoglu, sürdürülebilirlik yöneticisi Mısra Özkuş ve kurumsal iletişim uzmanı Dilara Sarı da eşlik etti. - KAHRAMANMARAŞ