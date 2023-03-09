Kentsel dönüşümde kira yardımları artırıldı! İşte il il ödenecek rakamlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümü desteklemek için kira yardımını artırdıklarını açıkladı. Nisandan itibaren yeni kira yardımlarının hesaplara aktarılacağını söyleyen Kurum, "İstanbul'da 1500 lira olan kira yardımını 3 bin 500 liraya, Anadolu'da büyük illerimiz Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer Büyükşehirlerimizde 2 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde CNN Türk'teki "Tarafsız Bölge" programına katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Kurum, kentsel dönüşümde vatandaşlara süreci yürütebilmesi amacıyla, kira yardımı, kamulaştırma yardımı, finans desteği ve faiz desteği gibi birçok destek verildiğini hatırlattı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA YARDIMI ARTIRILDI

Ülke genelinde devam eden kentsel dönüşüm projelerinde kira yardımının arttırıldığını belirten Bakan Kurum, "İstanbul'da 1500 lira olan kira yardımını 3 bin 500 liraya, Anadolu'da büyük illerimiz Ankara'mız, Bursa'mız, Antalya'mız ve İzmir'imizde 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer Büyükşehirlerimizde 2 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız." diye konuştu.

"5 İLDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BİTTİ"

Deprem bölgesindeki 5 ilde hasar tespit çalışmalarının bittiği söyleyen Kurum, "1 milyon 700 bin bina incelendi. Hasarlı ve hasarsız binaları inceledik. Bu 5 milyon 10 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 277 bin 971 binamız ve bunun karışlığı 817 bin 48 bölüm acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olarak tespit edildi. 653 bin konutumuz acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı. Bu binaların tespitini yapıyoruz ve konutların yapımı için süreci başlatıyoruz. Biz depremin ilk günlerinde bir simülasyon yaptık. Orta hasarı saymadık ve 500 bin konutun olacağını öngördük. Az hasarlıları yıkmayacağız. Az hasarlı demek, sıva çatlağı, kapının kırılması gibi şeyler demek. 1 milyon 700 bin binanın 277 bini acil, orta ve ağır hasarlı." dedi.

"653 BİN KONUT YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Orta hasarlı binaları da aynı ağır hasarlı gibi güçlendirme yapmadan yeni bina yapıp vatandaşımıza teslim edelim" dediğini belirten Bakan Kurum, "Ayakta kalan binaların yüzde 20'sinin yıkılması gerekiyor. Orta hasarlıları da ağır hasarlı statüye koyduk. 653 bin bağımsız yapıyı tamamlayıp vatandaşa teslim edeceğiz. Bunun için de 1 yıla ihtiyaç var. Daha önce de teslim edeceğimiz konutlar olacak" diye konuştu.

"HİÇBİR TOKİ KONUTU YIKILMADI"

TOKİ konutlarının sağlamlığına işaret eden Kurum, "11 ilimizde 143 bin TOKİ konutumuz vardı. 1 tane vatandaşımızın burnu kanamadı. TOKİ yetkin bir kuruluşumuz. Ben de eski bir TOKİ çalışanıyım. Biz sahayı iyi biliyoruz. Bir inşaat nasıl yapılır, nasıl yapılmalı? En doğru zemine, en doğru teknik ile yapıyoruz. Temel sisteminizi ve tekniğinizi doğru seçmeniz gerekiyor. Perdelemenin yoğun olduğu bir sistem ile inşaları gerçekleştiriyoruz. Bu binaların hepsi yapılırken sıvılaşma riski var mı yok mu? Hepsine bakıyoruz" ifadelerine yer verdi.