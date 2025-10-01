Kenan Tekdağ'a 350 milyon dolar soruldu! İşte aylık geliri

Can Holding'e yönelik İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilen soruşturmada 'kara para aklama', 'kaçakçılık' ve 'dolandırıcılık' suçları kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, Kemal Can'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanırken, şirket yöneticisi Mehmet Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

KARA PARA AKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Geçen pazar genişletilen soruşturma, Ciner Grubu'na uzandı. Ciner Medya'nın Can Holding'e satışında örgütsel faaliyetten elde edilen kara para aklandığı belirlendi. Ciner Holding patronu Turgay Ciner hakkında yurt dışında olması nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ciner'e ait Park Holding ve bağlı olan 3 şirkete kayyum atanırken, aralarında oğlu Atilla Ciner'in de olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Turgay Ciner

KEMAL CAN, TEKDAĞ'I HEDEF GÖSTERDİ

Genişletilen soruşturma, her iki grubun da arasında köprü pozisyonunda olan ve ev hapsi verilen isim olan Can Grubu'nun medya yatırımlarını yöneten Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ'ın ifadesi de ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde yakalanan ve tutuklanan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can verdiği ifadede, Ciner Holding'den Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu medya grubunun alımıyla ilgili "Medya şirketlerinin alım sürecini Mehmet Kenan Tekdağ organize etti. Bu medya şirketlerini almam için de bana baskı yaptı" diyerek dikkatleri Tekdağ'ın üzerine çekmişti.

Kemal Can

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Aylık gelirini 1 milyon lira olarak belirten Tekdağ'a Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesinde Doğal Yaşam İnşaat isimli şirket hakkında bildikleri soruldu. Tekdağ, "Benim Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Ciner Yayın Holding'in hisselerinin sahibi olan Park Holding'den satın alan şirkettir. Bu işlemi satıcı taraf olan Park Holding'in Hukuk Başmüşaviri olarak ben yürüttüm" dedi.

"PARANIN KAYNAĞINI BİLMİYORUM"

Satış işleminin toplamda 575 milyon dolara gerçekleştiğini aktaran Tekdağ, "300 artı 50 milyon dolar peşin olarak ödendi ve ödeme tamamlanınca da hisseler devredildi. Kalan tutarın 50 milyon doları 31 Aralık tarihinde ödenecek. Geri kalan da satışın onaylandığı tarihten itibaren bir yıl sonraki vadede tahmini olarak 2026 yılının mayıs ya da haziran ayları gibi ödenecek" ifadelerini kullandı. Kemal Can'ın kendisine Ciner Yayın Holding'i almak istediğini ilettiğini belirten Tekdağ, "Bu şekilde devir görüşmeleri başladı. Ben devre ilişkin paranın kaynağını bilmiyorum" dedi.

Kenan Tekdağ

"DEKONTLARI GÖRDÜM" İDDİASI

Sabah'ta yer alan habere göre soruşturma birimleri, satış işleminde hisselerin devrine ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi'nde herhangi bir ilan tespit edilmediğini tespit etti. Sorgusunda bu durum da sorulan Tekdağ, satış işlemiyle ilgili tüm evrakların Rekabet Kurumu'na teslim edildiğini, satışta peşin olarak ödenen 350 milyon doların alıcı tarafından satıcının banka hesabına ödendiğini aktardı. Tekdağ, devir işlemine ilişkin tüm dekontları gördüğünü de iddia etti.

EVDE KAPIYI AVUKAT YEĞENİ AÇTI

Tekdağ, operasyondan bir gece önce 10 Eylül günü 20.30 sıralarında özel bir hastaneye yattı. Hastaneye kendisini yeğeni avukat Baran Umut Baycan götürdü. Tekdağ'ın evine gerçekleştirilen operasyon günü kapıda kolluk görevlilerini avukat Baran Umut Baycan karşıladı. Baycan, kolluk görevlilerine Tekdağ'ın rahatsızlık nedeniyle hastaneye gittiğini söyledi. Sorgusunda Tekdağ, "Belki, teskin etmek için evime gitmiş olabilir" dedi.

"CAN HOLDİNG BİNASINA GİTMİŞLİĞİM YOK"

Tekdağ'ın ifadesinde, Can Holding'in herhangi bir şirketinde hissesi olmadığını, herhangi bir şirketinde yöneticilik yapmadığını iddia ederek "Ticari faaliyetlerini bilmem. Can Holding binasına gitmişliğim yoktur. Ben de bu holdingi ve ona bağlı şirketleri kamuoyunun bildiği kadarıyla bilirim" diye konuştu.

Tekdağ, yeni yıl itibarıyla Park Holding'e geri dönmeyi düşündüğünü, bu durumu yakın çevresinin de bildiğini öne sürdü. Kemal Can'la en son operasyondan önceki hafta holding binasında görüştüğünü belirten Tekdağ, "Yapmış olduğumuz görüşmede ticari faaliyetlere ilişkin benim görüşlerimi, nasihatlerimi almak amacıyla Kemal'in gelmesinden ibarettir" dedi.