Üye Girişi
Haberler

Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu MÜSİAD Antalya Şubesini Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, MÜSİAD Antalya Başkan'ı Ali Akçay ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede Başkonsolos Kanafeyev, Kazakistan'ın potansiyel yatırım alanları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

MÜSİAD Antalya şubesine ziyaret gerçekleştiren Başkonsolos Kuat Kanafeyev Kazakistan'ın stratejik konumu, büyük pazarlara erişim kolaylığı, yatırım teşvikleri, ülkenin doğal rezervleri ve Astana Uluslararası Finans Merkezi hakkında işadamlarına detaylı bilgiler paylaştı. Kanafeyev konuşmasında, yerel şirketlerle bağlantı kurmaktan proje uygulama ve koordinasyonuna destek vermeye kadar, yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılayan eksiksiz bir hizmet yelpazesi sunulduğunu belirtti. MÜSİAD Antalya Başkan'ı Ali Akçay derneğin yurt dışı çalışmaları hakkında heyeti bilgilendirirken, üyeler Başkonsolos ile iki ülke arasındaki ticari faaliyetler konusunda istişarelerde bulundu. Görüşmenin sonunda Başkonsolos Kuat Kanafeyev, üyelere yatırım çağrısında bulunarak MÜSİAD Antalya yönetimini Kazakistan'a davet etti - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kazakistan Antalya Dış Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSTANBUL SEÇİM ANKETİ! İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul seçimlerinde kim önde? Dilan Polat, Nez Demir olayı! Dilan Polat, Nez Demir'i affetti mi? Duruşmada neden ağladılar? Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su, Hayal Garip eski sevgilisinden şiddet mi gördü? Hayal Garip ne söyledi? Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Berat Kandili ne zaman 2024? Berat Gecesi hani güne denk geliyor? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, hangi ibadetler yapılır? Mesut Turan kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Çukurca Belediye Başkan adayı Mesut Turan kaç yaşında, nereli? Emekliye zam var mı? Emekliye zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi! ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSON ÖDEMESİ NE KADAR 2024? Ziraat Bankası, emekli promosyon ödemesi kaç TL oldu? 2024 YEREL SEÇİM OY KULLANMA SAATLERİ! 31 Mart oy kullanma saati ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Emeklilere promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Başvuru nereden yapılır? E- Devlet başvuru ekranı! Promosyon ödeme başvurusu nereden yapılır? Promosyon ödeme başvurusu nasıl yapılır? Yarın okullar tatil mi? 29 Mart Cuma günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2024: Seçim yasakları nelerdir, ne zaman başlıyor, bitiyor? OY KULLANMAMA CEZASI! Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? Seçim tarihi değişir mi? Seçim ertelenirse ne zaman, hangi tarihte yapılır? İptal durumunda yeni seçim tarihini duyuruldu!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title