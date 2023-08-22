Kayseri Şeker ile ŞEKER-İŞ Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
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Kayseri Şeker ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası ŞEKER-İŞ arasında, Kayseri Şeker işyerleri için işletme seviyesinde akdedilen 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. İki yılı kapsayan toplu iş sözleşmesi çerçevesinde ücretlere ilk yıl için yüzde 107.49 oranında zam yapılırken, önümüzdeki yıl içinde enflasyon oranında artış yapılması kararı alındı.
Kayseri Şeker ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (ŞEKER-İŞ) arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.
Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, imzalanan 30. Toplu İş Sözleşmesi 2 yılı kapsayacak.
Sözleşmeye göre ilk yıl için ortalama yüzde 107,49 oranında zam yapılırken, önümüzdeki yıl 3 ve 4'ncü dönem içinse enflasyon oranında artış belirlenmesi karara bağlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 30. dönem toplu sözleşmenin Kayseri Şeker çalışanlarına hayırlı olması dileğinde bulundu.