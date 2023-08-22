Kayseri Şeker ile ŞEKER-İŞ Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Kayseri Şeker ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası ŞEKER-İŞ arasında, Kayseri Şeker işyerleri için işletme seviyesinde akdedilen 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. İki yılı kapsayan toplu iş sözleşmesi çerçevesinde ücretlere ilk yıl için yüzde 107.49 oranında zam yapılırken, önümüzdeki yıl içinde enflasyon oranında artış yapılması kararı alındı.