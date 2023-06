Kayseri Şeker, 15 bin 696 sözleşmeli üreticiye Kurban Bayramı avansı ödedi

Kayseri Şeker, kayıtlı 15 bin 696 sözleşmeli üreticiye 65 milyon 433 bin lira Kurban Bayramı avansı ödemesi yaptı.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Tokat'ta 21 bölge müdürlüğüne kayıtlı sözleşmeli çiftçilere, Kurban Bayramı avansı ödemesi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Şeker'in en büyük ortağı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Akay, ton başına 20 lira olacak şekilde 65 milyon 433 bin lira tutarındaki Kurban Bayramı avansının çiftçilerin banka hesaplarına bugün itibarıyla yatırıldığını ifade etti.

Akay, çiftçinin alın teri kurumadan ihtiyaçlarının giderilmesini kendilerine vazife edindiklerini ve önceliklerinin her zaman onların mutluluğu ve refahı olduğunu vurguladı.

Kayseri Şeker olarak üretimin her aşamasında aktif rol oynadıklarını ve her zaman üreticinin yanında olduklarını belirten Akay, "Biz, pancar tohumları toprakla buluştuktan, fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde çiftçilerimize gübre, tohum, çapa, sulama, bayram, söküm, mazot, ekim ve ilaç avansı adı altında düzenli ve gününde yapılan ödemeler ile çiftçiye desteklerimizi her zaman devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Çiftçilerin Kurban Bayramı'nı kutlayan Akay, her zaman üretimin ve üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.