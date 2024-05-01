KASAD, Pro Carton Young Designers Award'a başvuruları destekliyor

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneğinin (KASAD) üyesi olduğu ECMA Avrupa Karton Ambalaj Üreticileri Birliği ile Pro Carton tarafından düzenlenen Pro Carton Young Designers Award'a başvurular, 17 Mayıs'ta sona erecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, KASAD, üniversitelerin Pro Carton Young Designers Award'a katılımı için desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda KASAD tarafından, yarışmanın tanıtımı amacıyla basın toplantısı düzenlendi. Genç tasarımcıların 17 Mayıs'a kadar başvuru yapabileceği yarışmanın ödül töreni, 19 Eylül'de Berlin'de gerçekleştirilecek.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen KASAD Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, üyesi oldukları ECMA Avrupa Karton Ambalaj Üreticileri Birliği ve Pro Carton'un her yıl gençler için dünyanın en saygın karton ambalaj tasarım yarışmalarını düzenlediğini belirtti.

Duran, "Biz de dernek olarak üniversite gençlerimizin bu yarışmaya katılımlarını destekliyoruz. Bu yarışmanın onlara önemli bir uluslararası deneyim kazandıracağını ve gelişimlerine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tabii ki bu vesileyle ülkemiz karton ambalaj sektörünün de tanıtımını yapmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda ileri dönüşüm sanatçısı Ali Kanal'ın yanı sıra KASAD Genel Sekreteri Erol Gül ve KASAD Genel Sekreter Yardımcısı Selin Burat da yarışma hakkında bilgi verdi.

Ödüllü öğrenci Burak Ayataç'ın yanı sıra Özyeğin Üniversitesinden Prof. Dr. Şebnem Timur ve İstanbul Teknik Üniversitesinden Dr. L.N. Ece Arıburun Kırca'nın da katıldığı toplantıda, karton ambalaj sektörünün geleceğine dair yenilikçi tasarımlar ve sanatla buluşan yaratıcı projeler ele alındı.

Karton ambalajın geleceği hakkında bilgi verilen toplantıya, Duran Doğan Yönetim Kurulu Başkanı ve KASAD Onursal Başkanı Oktay Duran, Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat da katıldı.