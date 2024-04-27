Karadeniz Holding, Sierra Leone'deki elektrik üretimini tam kapasiteyle devam ettiriyor

Karadeniz Holding, Karpowership aracılığıyla elektrik ihtiyacını karşıladığı Sierra Leone'nin, enerji üretimine tam kapasiteyle devam etmeye başladığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaşanan ödeme sorunu nedeniyle yakıt tedariki yapılamadığı için ülkedeki elektrik üretiminin kapasitesi düşürülmüştü.

Dünyanın farklı ülkelerinde 40 yüzer gemisiyle ülkelerin elektrik ihtiyacını karşılayan Karadeniz Holding, uluslararası markası Karpowership aracılığıyla 2018'den bu yana elektrik ihtiyacını karşıladığı Sierra Leone'deki üretimini, yakıt alımı için gerekli ödemenin yapılmasının ardından 26 Nisan itibarıyla tekrar tam kapasiteye yükseltti.

Karadeniz Holdingin 16 Nisan'daki açıklamasına göre, ülkede uzun zamandır ödeme konusunda sorunlar yaşandığı, bu nedenle de elektrik üretimi için gerekli olan yakıtı tedarik edemedikleri belirtilmiş ancak okul ve hastane gibi kritik yerlerin hizmete devam etmesini sağlamak amacıyla elektrik üretimi durdurmamış, acil ihtiyaçlarla sınırlandırılmıştı.