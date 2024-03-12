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Karadeniz'de Mavi Yengeçlerin Artışı Endişe Yaratıyor

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Boyaları 22 santime kadar büyüyen ve ağları yırtması ile balıkçıların korkulu rüyası olan 'mavi yengeçler' Karadeniz'de oldukça sık görülmeye başlandı. Balıkçıların ağına takılan mavi yengeçler, hem merak uyandırdı hem de endişelendirdi.

Boyları 22 santime kadar büyüyen ve ağları yırtması ile balıkçıların korkulu rüyası olan 'mavi yengeçler' Karadeniz'de oldukça sık görülmeye başlandı. Balıkçıların ağına takılan mavi yengeçler, hem merak uyandırdı hem de endişelendirdi.

Ege ve Akdeniz'de sıkça görülen ve devasa boyutlara ulaşan mavi yengeçler, bir süredir Karadeniz'de görülmeye başladı. Büyük kıskaçları ile ağları delen ve yakalanan balıkların denize kaçmasına neden olan mavi yengeçler, balıkçıları ekonomik açıdan zarara uğratıyor. Son dönemde ağlarda sıkça mavi yengece rastladıklarını ifade eden Samsunlu balıkçılar, canlı olarak muhafaza ettikleri mavi yengeci de tezgahta sergiliyor.

Mavi yengeçlerin balıkçıların ağlarına zarar verdiğini ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Bu canlı yengeç, 19 Mayıs açıklarında ufak kayıkçıların attığı ağdan çıktı. Normalde mavi yengeçler Karadeniz'de pek görünmezken. 1 yıldır ağlarda görülmeye başlandı. Görünüş itibariyle dikkat çeken yengeçler her ne kadar güzel olsa da ağlarımıza zarar verip, balıkçılarımızı zarara uğratıyor. Son dönemde Karadeniz'de neden bu kadar fazla olduklarını bilemiyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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