Karadeniz'de Fırtına ve Dev Dalga Uyarısı: Doğal Gaz Araştırmaları Durdu

Meteorolojinin Batı Karadeniz'de fırtına ve dev dalga uyarısı üzerine Karadeniz'de doğal gaz arama ve sondaj çalışmaları yürüten Fatih, Kanuni ve Yavuz gemileri, çalışmalar ara vererek, açık denize demir attığı öğrenilirken, çalışmalara katılan 35 metre büyüklüğündeki 4 balıkçı teknesi ise Amasra Limanı'na sığındı.

Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen fırtına öncesinde Amasra, Tarlağzı, Kurucaşile, İnkumu gibi sahil kenarında bulunan balıkçı, tekne ve kayıklarından bazıları karaya çıkartılırken, bazıları ise iskele ve limanlara bağlandı. Meteorolojinin şiddetli fırtına ve dev dalga uyarısı üzerine Karadeniz'de sondaj çalışmaları yürüten Fatih, Kanuni ve Yavuz gemileri çalışmalara ara vererek, açık denizde demirlediği öğrenildi. Doğalgaz, arama ve sondaj çalışmalarına destek vererek, Fatih, Yavuz ve Kanuni gemilerinin kara ile bağlantısını sağlayan 4 adet balıkçı teknesi de fırtına öncesi Amasra limanına sığındı. Doğal gaz arama çalışmalarına katılan 4 balıkçı teknesinin yanı sıra, Karadeniz'de seyir eden çok sayıda yat, yelkenli ve balıkçı tekneleri de Amasra Limanı'na geldi. Yeterli yer bulunmaması nedeniyle bölgeye gelen bir çok tekne, yat ve kayıklar, özel izinle gümrük sahasındaki iskeleye yanaştı. Amasra Limanı'na sığınan tekneler, kalın halatlarla iskeleye bağlandı. Fırtına öncesinde sessizliğin yaşandığı Amasra'da, yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşların ise mendirekte gezerek, limanda oltayla balık avlaması da dikkat çekti.

Öte yandan, Bartın Valiliği, Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı tarafından geçilen acil mesajlarla, şiddetli fırtına ve dev dalgaların beklendiği belirtilerek, denizde bulunan balıkçı, yolcu ve yük gemileri uyarılıyor. Bartın Valiliği'nden vatandaşlara da yapılan uyarılarda, "Meteorolojik verilere göre ilimizde rüzgarın fırtına şeklinde şeklinde esmesi beklendiğinden vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz" denildi. - BARTIN