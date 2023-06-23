Kandilli'de doğalgaz için ilk kazma vuruldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesinde doğalgaz ilk hattı döşeme töreni gerçekleştirildi. Hattın 2024 yılında tüm hanelere ulaşması planlanıyor.

Kandilli Belediyesi doğalgaz ilk hat döşeme etkinliğine, Kandilli Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Orhan Gazi Sarıoğlan, doğalgaz firması Kdz. Ereğli Bölge Müdürü Onur Ender, CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Hikmet Uzuner, CHP Kandilli Belde Bakanı Fikri Görmüş, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kandilli'nin her geçen gün büyüyeceğini söyleyen Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, doğalgaz döşeme hattının 2024 yılında tüm hanelerde doğalgazın yanacağını belirtti. Aydın İHA'ya yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bugün itibariyle Kandilli'de doğalgaz çalışması başlatıyoruz. Bölgemizin gelişiminin temel ayaklarından biri olan ve hedeflediğimiz bir adımdı bu. Şu anda sonuca ulaştık. İlk çalışmalı mahallelerimizde boru döşeme işlemini başlatıyoruz. İnşallah bundan sonra çok daha iyi olacak. Bütün yaz boyunca çalışma devam edecek. Eğer bir aksilik olmazsa merkez bölgemizdeki üç mahallemiz bu kışa doğalgazla girecek. Oran olacaksa yüzde 50'nin üzerinde olacaktır. Çünkü yeni yerleşmelerin önünü açacak. Bunun yanında burada evleri olanların evlerine bakım yapması ve tekrar Kandilli'ye yerleşmelerini sağlayacak. Çünkü Kandilli güzel yer."

Törende konuşan Başkan Aydın, Kandilli'nin önünü açacak olan en önemli yatırım maddelerinden biri olan doğalgaz hattının çalışmalarına bugün itibariyle başladıklarına yer verdi. Aydın, Kandilli'nin ilçe olması için de hep birlikte mücadele vereceklerini ifade etti.

Program, ilk borunun hatta döşenmesi ile sona erdi.