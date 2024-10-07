Kanada'da yaşamak isteyenler için Ankara ve İstanbul'da panel yapılacak

KANADA'DA yeni bir yaşam planlayanlar için 13 Ekim'de Ankara ve İstanbul'da panel düzenlenecek. Panelde, Kanada vatandaşlığına giden yol, eğitim ve kariyer fırsatları, Türkiye'nin Kanada'daki ticaret olanakları, işyeri/konut kiralama ya da satın alma süreçleri ve mortgage kredisi olanakları gibi konular ele alınacak. Katılımcılar, panelde uzmanlarla birebir konuşma fırsatı bulacak ve Kanada'da yeni bir başlangıç yapmanın tüm adımlarını stratejik bir bakış açısıyla öğrenme şansı yakalayacak.

Panelin konuşmacıları arasında doğrı planlama ve strateji uzmanları Burcu Akyol, Tuğsel Akyol, Sedat Topçu, Mehmet Ekizoğlu yer alıyor. Kanada'nın son yıllarda sunduğu fırsatlarla göçmenlik, eğitim, kariyer, emlak ve yatırım alanlarında dünya genelinde dikkat çeken ülkelerden biri haline geldiğini söyleyen Kanada Lisanslı Göçmenlik Danışmanı Burcu Akyol, "Bu alanlarda bireylere cazip fırsatlar sunan Kanada, özellikle Türk vatandaşları için giderek artan bir ilgi odağı haline geliyor. Ülkenin sunduğu yaşam kalitesi, birçok kişinin Kanada'yı yeni ve farklı yaşam deneyimleri için tercih etmesinin en büyük sebeplerinden. Kanada, yaşam kalitesiyle dünya genelinde en çok tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor. Her yıl yapılmakta olan Mercer Yaşam Kalitesi Araştırması'nın son verilerine göre, Kanada güvenlik, sağlık hizmetleri, eğitim sistemi ve sosyal güvence bakımından en üst sıralarda. Ülke, aynı zamanda doğal güzellikleri, çevre bilinci ve çok kültürlü yapısıyla her yaştan insana hitap ediyor. Bu özellikler, Kanada'yı göçmenler için sadece bir fırsatlar ülkesi değil, aynı zamanda huzurlu bir yaşam arayanlar için de ideal bir yer haline getiriyor" dedi.

KANADA'NIN GÖÇMENLİK POLİTİKALARINDA DEĞİŞİM VE YENİ FIRSATLAR

Henley Pasaport Endeksi 2023 verilerine göre Kanada pasaportu, dünyanın en güçlü pasaportları arasında yer alıyor. Kanadalılar, 185'ten fazla ülkeye vizesiz seyahat edebilme imkanı ile global ölçekte büyük bir mobilite avantajına sahip. Bu da Kanada vatandaşlığına sahip olmanın hem ülke içinde hem de dünya genelinde pek çok avantaj sunduğunu gösteriyor.

Kanada'nın göçmenlik politikalarında son dönemde yaşanan değişikliklerin göçmen adayları için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Akyol, "Kanada, düşük doğurganlık oranı ve hızla yaşlanan nüfusun gelecekteki etkilerini bertaraf edebilmek adına göçmenlere her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda, Kanada'nın ekonomik ve sosyal dengesini sürdürebilmesi için göçmenlik politikalarında yapılan değişiklikler, özellikle Kanada ekonomisine katkı sağlayacak bireylere kapılarını aralıyor. Ancak artan talep nedeniyle göçmenlik başvuru süreçleri giderek daha yüksek standartlar gerektiriyor" diye konuştu.

YÜKSEK STANDARTLAR VE KRİTİK SEKTÖRLERDE AVANTAJLAR

Akyol, "Göçmen adaylarının dil yeterliliği, eğitim seviyesi ve mesleki tecrübeleri gibi konularda daha donanımlı olmaları bekleniyor. Ayrıca bazı ekonomik göç programlarında kişinin yaşı de seçim kriterlerinden biri olabiliyor. Ekonomik göç programlarında rekabetin yüksek olduğunu ancak bazı meslek gruplarında deneyim sahibi olan adaylar için önemli fırsatların hala mevcut. Özellikle teknoloji, ulaşım, inşaat ve sağlık gibi kritik sektörlerde deneyim sahibi olan adaylar, Kanada'nın iş gücü açığını kapatma hedefi doğrultusunda öncelikli olarak değerlendiriliyor. Bu sektörlerde çalışanlar, göçmenlik süreçlerinde avantaj sağlayarak hızlıca Kanada'ya yerleşme imkanı bulabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Kanada'nın kategori bazlı seçim sistemi gibi uygulamalarla, belirli sektörlerdeki ihtiyaçlar doğrultusunda nitelikli iş gücüne odaklandığını aktaran Akyol, bu alanlarda çalışanlar için göçmenlik programlarının daha cazip hale geldiğini dile getirdi. Akyol, "Bu özellikle mühendislik, bilgi teknolojileri ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda deneyim sahibi adaylar için büyük fırsatlar yaratıyor" dedi.

'FRANKOFON GÖÇMENLER İÇİN DİL AVANTAJI'

Akyol, "Buna ek olarak Kanada'nın, Quebec eyaleti dışındaki eyaletlerde de Fransızca bilen göçmenlere yönelik uyguladığı seçim sistemi büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor. Belirli bir seviyede Fransızca dil yeterliliği belgeleyebilen adaylar, diğer adaylara göre avantajlı bir konuma geçiyor. Bu avantaj Frankofon göçmenler için hiç olmadığı kadar cazip oluyor. Kanada'nın Frankofon göçmenlere olan bu ilgisi, ülkenin kültürel çeşitliliğini güçlendirme politikasının bir parçası olarak önemli bir strateji haline gelmiş durumda" diye konuştu.

EKİZOĞLU: TÜRK İHRACATÇILARI İÇİN KEŞFEDİLMEMİŞ BİR PAZAR

Caria Consulting bünyesinde pazara giriş hizmetleri sunan Mehmet Ekizoğlu ise Kanada'nın Türk ihracatçılar için büyük bir potansiyel taşıyan bir pazar olduğunu söyledi. Ekizoğlu, "Türkiye'nin geleneksel ihracat pazarları olan çevre ülkelerdeki istikrarsızlıklar, Türk firmalarını daha uzak ve istikrarlı pazarlara yönelmeye teşvik etti. Bu bağlamda, Kanada, özellikle son yıllarda dikkat çekici bir destinasyon haline geldi. ABD ile karşılaştırıldığında daha az keşfedilmiş bir pazar olan Kanada, Türk ihracatçıları için yeni ve karlı fırsatlar sunuyor" ifadelerini kullandı.

TÜRK ÜRÜNLERİ İÇİN YÜKSELEN TALEP

Mehmet Ekizoğlu, Kanada'da özellikle gıda, inşaat malzemeleri ve imalat sanayi gibi sektörlerde Türk ürünlerine olan talebin hızla arttığını vurguladı. 2018 öncesinde iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2 milyar doların altındayken, son beş yılda bu rakamın 3 milyar doları aştığını belirten Ekizoğlu, Türkiye'nin Kanada'ya olan ihracatının bu süreçte hızlı bir artış gösterdiğini dile getirdi.

TÜRK KOBİ'LERİ İÇİN FIRSATLAR

Mehmet Ekizoğlu," Kanada pazarının sadece büyük firmalar için değil, aynı zamanda KOBİ niteliğindeki Türk şirketleri için de büyük fırsatlar sunuyor. Gıda ve içecek sektöründen inşaat malzemelerine kadar pek çok farklı sektörde KOBİ'ler Kanada pazarına giriş yaparak başarılı olabiliyor. Özellikle Kanada'nın istikrarlı ekonomisi, güvenli ticaret kuralları ve yüksek satın alma gücü, Türk ihracatçıları için cazip bir ortam yaratıyor" dedi.

Ekizoğlu, Türk firmalarına, Kanada pazarına en doğru stratejilerle giriş yapmalarını sağlamak için pazara giriş hizmetleri sunduklarını, bu hizmetlerin Türk firmalarının Kanada'da uzun vadeli başarılar elde etmelerine yardımcı olduğunu belirtti. Ekizoğlu, Kanada pazarına girişin, doğru planlama ve strateji ile yapıldığında yüksek karlılık sağlayan bir adım olabileceğini söyledi.

TOPÇU: TÜRK İŞ İNSANLARI HIZ VE KALİTE AVANTAJLARINI KULLANARAK ÖNE ÇIKABİLİYOR

Toronto'da Royal LePage Signature bünyesinde lisanslı emlak danışmanı ve mortgage broker olarak hizmet veren Sedat Topçu da Kanada'nın Türk yatırımcılar için sunduğu büyük fırsatların altını çizdi. Topçu, "Kanada, hızla büyüyen nüfusuna rağmen emlak üretiminde talebi karşılamakta zorlanıyor. Özellikle Toronto, Vancouver ve Montreal gibi büyük şehirlerdeki konut talebi, arzın çok üzerinde. Bu durum, Türk yatırımcılar için eşsiz bir fırsat sunuyor ve Türk iş insanları hız ve kalite avantajlarını kullanarak bu pazarda öne çıkabiliyor. Kanada istikrarlı ve güvenli bir pazar, hem bireysel hem de kurumsal yatırımlar için cazip fırsatlar barındırıyor. Yatırımcıların, işlerini yurt dışına taşırken ilk adımlarından biri olan işyeri satın alımı ya da kiralaması konusunda geniş seçenekler bulunuyor. Kanada'da ticari emlak piyasası hızla gelişiyor ve her yıl daha fazla yatırımcı bu fırsatlardan yararlanıyor" diye konuştu.

'TÜRK YATIRIMCILAR KALİTE VE HIZLA ÖNE ÇIKIYOR'

Topçu, Türk iş insanlarının işlerini hızla ve yüksek kalitede gerçekleştirme konusunda rakiplerine göre büyük bir avantaja sahip olduğunu ifade etti. Topçu, "Kanada'da pek çok yatırımcı bulunmasına rağmen, Türk yatırımcılar yaptıkları işi hem hızlı hem de yüksek standartlarda yapma kabiliyetleri ile dikkat çekiyorlar. Kanada'da iş hacminin hızla büyüdüğü bu dönemde, Türklerin pazardan pay alması için çok büyük fırsatlar var" dedi.

KANADA'DA EĞİTİM: LİSE, KOLEJ VE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNDE FIRSATLAR

Kanada Eğitim ve Kariyer Danışmanı Tuğsel Akyol ise Kanada'nın lise ve üniversite seviyelerinde sunduğu yüksek kaliteli eğitim fırsatlarının her geçen gün daha fazla talep gördüğünü, eğitim kalitesi ve sunduğu mezuniyet sonrası çalışma izni avantajıyla uluslararası öğrencilerin dikkatini çeken bir ülke olduğunu ifade etti. Akyol, diğer taraftan son dönemde, uluslararası öğrenci programında kolej seviyesinde yapılan değişikliklerle özellikle öğrencilerin eşlerine tanınan çalışma izni hakkını etkileyerek öğrenci profilinde değişikliğe yol açtığını da sözlerine ekledi.

KOLEJ PROGRAMLARINI ETKİLEYEN DEĞİŞİKLİKLER

Akyol, Kanada'nın kolej seviyesindeki uluslararası öğrenci programında yapılan bu değişikliklerin, çiftlerin birlikte Kanada'ya gelme planlarını etkilediğini söyledi. Akyol, "Bu durum, kolej eğitimine olan talebi bir miktar düşürmüş olsa da, Kanada hala lise ve üniversite seviyesinde yoğun talep almaya devam ediyor. Lise ve üniversite eğitiminin hem akademik hem de dil yeterliliği açısından önemli avantajlar sunuyor ve bu öğrenim seviyeleri ilgi görmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA İZNİ UYGUNLUĞU

Akyol, "Kanada, uygunluğu olan okullarda öğrenim gören öğrenciler için mezuniyet sonrası çalışma izni fırsatı sağlıyor. Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezuniyet sonrası çalışma izni (PGWP) aracılığıyla Kanada'da kalma ve Kanada deneyimi kazanma şansı elde edebiliyorlar. Üniversitelerin derece veren bölümleri için herhangi bir bölüm ayrımı olmazken kolejler için, ülkenin işgücü ihtiyacı düşünülerek Kanada Göçmenlik Bakanlığı tarafından belirlenmiş alanlardan mezun olanların çalışma izni uygunluğu olabiliyor" dedi.

LİSE VE ÜNİVERSİTE SEVİYESİNDEKİ TALEP ARTIŞI

Akyol, özellikle lise ve üniversite eğitiminin Türkiye'deki özel okullara kıyasla uygun maliyetler sunduğunu ve uluslararası öğrenciler için cazip bir seçenek haline geldiğini vurguladı. Akyol, "Bu seviyelerde eğitim alan öğrenciler, Kanada'da kaliteli bir eğitim alırken, dil becerilerini de geliştirme fırsatı buluyorlar. Kanada'da lise eğitimi alan öğrencilerin üniversiteye kabul edilme şanslarının oldukça yüksek olması da aileler için önemli bir tercih nedeni olarak öne çıkıyor" diye konuştu.