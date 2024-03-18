Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Çanakkale ruhunu vurguladı

Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen Zeynep Bodur Okyay, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu atılımı Çanakkale ruhuyla başarabileceğine inandığını belirtti.

Kale Grubu olarak, bugüne kadar ne başardılarsa Çanakkale ruhuyla başardıklarını vurgulayan Okyay, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün iş dünyasında, akademide, sanatta, bilimde, sporda, hayatın her anında dünyamıza iyi bakarak, Çanakkale ruhunu canlı tutmayı, gençlerimize ve gelecek nesillere aktarmayı en büyük görevimiz kabul ediyoruz. Bu nedenledir ki hayallerinin peşinden koşan, tutkularıyla ilkleri başaran, engelleri aşan, bilimin ışığıyla çalışan ve sanatın sesi olan gençlerimizle birlikte değerlerimizi Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına taşıyoruz. 'Dün, bugün, yarın ve daima…' Çanakkale ruhuyla ilerlemeye, üretmeye, ülkemize, şehrimize ve dünyaya iyi bakmaya devam edeceğiz. Herkesi de Çanakkale ruhunu yaşamaya, yaşatmaya davet ediyoruz."