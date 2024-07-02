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Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

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Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ilk kez toplantıda yer alırken, milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı toplantıda olacak. Toplantının ana gündem maddesi ise yarın açıklanacak enflasyon rakamları.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık 1 aylık aranın ardından toplandı. Beştepe'deki zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ederken, toplantıda kritik konu başlıkları ele alınıyor.

EKONOMİ BAŞLIKLARI GÜNDEMDE

Toplantının ana gündeminin ekonomi olması bekleniyor. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki memur zammı belli olacak. Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşecek.

VERGİ TASLAĞI VE ENFLASYONLA MÜCADELE DE MASADA

Toplantıda tasarruf tedbirleri, en düşük emekli aylığına yapılacak artış da görüşülecek. Yeni vergi taslağı ve enflasyonla mücadele konusunda da kabine üyelerine bilgi verilecek. Kabinenin diğer bir önemli başlığı da terörle mücadele operasyonları olacak.

ATEŞKES ADIMLARI DA MASAYA YATIRILACAK

Toplantıda 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar da gündemde olacak.

TEMMUZ AYINDA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında Kazakistan, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. İlgili bakanlar, bu temaslarda ele alınması muhtemel konu başlıklarına yönelik çalışmalarını da kabinede sunacak.

KURUM VE MEMİŞOĞLU DA TOPLANTIYA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum ve Sağlık Bakanlığı'na atanan Profesör Doktor Kemal Memişoğlu da kabine toplantısına katıldı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi

İklim Değişikliği Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanı Murat Kurum Kabine Finans Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (1)

Ahmet AKGÜL:

onuda geçtik, şu sığınmacı politikanızı gözden geçirin yaw. avrupa bize sığınmacı için para veriyor diye hükümet ses çıkarmıyor.

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