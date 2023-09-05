Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Türkiye'yi Övdü

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Türkiye'nin geleceğe yönelik büyük potansiyele sahip bir ülke haline geldiğini söyledi. Japonya-Türkiye İş Forumu'nda konuşan Nishimura, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değindi ve Türkiye'ye yapılan yardımları hatırlattı.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Türkiye'nin, geleceğe yönelik büyük potansiyele sahip bir ülke haline geldiğini söyledi.

Japonya ve Türkiye arasında ekonomik ilişkilerin gelişmesinde köprü görevi gören Japon Dış Ticaret Teşkilatı (JETRO) tarafından düzenlenen Japonya-Türkiye İş Forumu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi'nin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Nishimura, forumda yaptığı konuşmada, Japonya'nın Türkiye gibi deprem yaşadığını hatırlatarak, Mart 2011'de Japonya'da deprem olduğunu, o dönemde Türkiye'den büyük destek aldıklarını söyledi.

Nishimura, şunları kaydetti:

"Japonya 'bu sefer Türk halkına yapılan iyiliğin karşılığını verme sırası bizde' diyerek Türkiye'de yaşanan depremin ardından kurtarma ekiplerini gönderdi. Japonya aynı zamanda çadır, uyku tulumu, battaniye ve diğer malzemelerin sağlanması gibi konularda da yardımda bulunuyor. Japonya'nın afetler üzerinden geliştirdiği sismik ve izolasyon teknolojilerinin Türkiye'nin daha iyi kalkınması için daha iyi olacağını umuyorum. Japonya-Türkiye İş Forumu, aslında mart ayında yapılacaktı. Depremden dolayı ertelenmişti, bugün gerçekleştirildi. Önümüzdeki yıl Japonya ve Türkiye arasında diplomatik ilişkiler kurulmasında 100. yıl olacak. Bu uzun tarih boyunca iki ülke, iyi niyet ve güvene dayalı bir ilişki kurmuştur.

Ben 1980 yılında Türkiye'ye ilk defa gelmiştim. O zamanlar Amerika'da okuyordum. Sınıfımda Türk arkadaşlar vardı ve onlarla beraber gelmiştik. Galata Köprüsü'nde yediğim ekmek arası balığın tadını unutamıyorum. Sonra Kapadokya'ya gitmiştim. Sonraları gene geldim. Türkiye'yi çok seviyorum. Dün gece geç saatlerde İstanbul'a geldim ama dayanamadım kebap yedim. Şu anda Türkiye; 85 milyon nüfusu ve yaş ortalaması 33 olan bir ülke. Türkiye, geleceğe yönelik büyük potansiyele sahip bir ülke haline geldi."