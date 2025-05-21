İZULAŞ'ın bisiklet ihaleleri kamu zararıyla gündemde

İZULAŞ'ın bisiklet ihaleleri kamu zararıyla gündemde
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İzmir'de aynı firmaya verilen 39 bisiklet ihalesi, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını yeniden tartışmaya açtı. İstanbul'un hurdaya çıkardığı sistemin İzmir'de 60 milyon TL'ye alınması, Sayıştay'ı harekete geçirdi.

İzmir Ulaşım Hizmetleri A.Ş. (İZULAŞ), son üç yılda toplam 39 ayrı akıllı bisiklet alım ve bakım ihalesini aynı firmaya verdi. Bu durum, kamu kaynaklarının etkin kullanılıp kullanılmadığı sorusunu gündeme taşırken, Sayıştay'ın denetim radarına takıldı.

İSTANBUL'UN HURDA DEDİĞİNİ İZMİR 60 MİLYON TL'YE ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kullanım dışı bıraktığı ve "artık işlevsiz" olduğu açıklanan eski teknoloji bisiklet sistemlerini hurdaya ayırmıştı. Ancak bu sistemlerin benzeri, 2025 yılında açık ihale yapılmadan 60 milyon TL'ye İzmir'de tekrar satın alındı.

39 İHALE, TEK KAZANAN: YAPIDROM

İZULAŞ'ın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesine dayanarak gerçekleştirdiği tüm ihaleler, Yapıdrom Teknoloji A.Ş. tarafından kazanıldı. Bu ihalelerin tamamının istisna hükmü kapsamında yapılmış olması, şeffaflık ve rekabet ilkesinin ihlal edilip edilmediği tartışmalarını beraberinde getirdi.

BELEDİYE MECLİSLERİNDE TARTIŞMA: FİYATLAR PİYASA ÜZERİNDE Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 12 Mart 2025'te yapılan oturumda, CHP'li üyeler AK Parti döneminde alınan bisiklet sistemini ve fiyatlandırmayı eleştirdi. Açıklamalara göre 250 bisikletin yıllık bakım maliyeti yaklaşık 80 milyon TL olarak belirtilirken, İZULAŞ'ın 1.000 bisiklet için yaptığı yatırım daha da tartışmalı hale geldi.

SAYIŞTAY İNCELEMESİ YOLDA

Yazıda, maaş ödemelerinde bile zorlanan İZULAŞ'ın ardışık ve doğrudan teminli ihalelerle kamu kaynaklarını israf ettiği iddiasına yer veriliyor. Nihai kararın, Sayıştay Başkanlığı'nın yapacağı denetim sonucunda verileceği vurgulanıyor.

İZULAŞ'ın bisiklet ihaleleri kamu zararıyla gündemde

İZULAŞ'ın bisiklet ihaleleri kamu zararıyla gündemde

İZULAŞ'ın bisiklet ihaleleri kamu zararıyla gündemde

İZULAŞ'ın bisiklet ihaleleri kamu zararıyla gündemde

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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