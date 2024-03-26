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İzmir Ticaret Borsası Başkanı: Enflasyonda Yön Aşağıya İvmelenebilir

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İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, popülizme sapmadan, doğru mali ve finansal adımlarla yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda yönün aşağıya ivmelenmesinin güçlü bir olasılık olduğunu söyledi.

İTB mart ayı olağan meclis toplantısı, İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Kestelli, İzmir'in artık hak ettiği değere ulaşması gerektiğini, bu anlamda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kestelli, ekonomide küresel risklerin giderek tırmandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Merkez Bankası'nın 5 puanlık faiz artırımıyla artık yeni bir evreye geçtik. Popülizme sapmadan, doğru mali ve finansal adımlarla yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda yönün aşağıya ivmelenmesi, güçlü bir olasılık. Ekonomi yönetiminden, finansmana erişimin çok zorlaştığı bu geçiş sürecinde Türkiye'nin üretim gücünü azaltmayacak önlemler almasını beklediğimizi bir kez daha vurgulamak isterim."

Dünyada tarım ve gıda ürünlerinin siyasi ve ekonomik güç olarak kullanıldığına dikkati çeken Kestelli, bu anlamda Türkiye'nin stratejik bir ülke olarak giderek öne çıktığını sözlerine ekledi.???????

Kaynak: AA / Ekonomi

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