İstanbul Marketing Summit, pazarlama dünyasını Zorlu PSM'de bir araya getirdi!

Türkiye'nin önde gelen pazarlama zirvelerinden İstanbul Marketing Summit, bu yılki ilk etkinliği olan Kırılma Noktası'nı tamamladı. Aralık ayında üç gün sürecek olan etkinlik öncesinde pazarlama dünyasının bir araya getiren etkinliğe 1200'in üzerinde pazarlama profesyoneli katılım gösterdi.

Kırılma Noktası temasıyla gerçekleşen etkinlik, iş dünyasında yaşanan teknolojik değişimlere, sürdürülebilirliğe, markalaşmaya ve yeni nesil pazarlama trendlerine değindi. Zirvede Meta Ajanslar ve Ekosistem Ortakları Yöneticisi Serkan Tavşanoğlu, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazar Ortakları Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Erdur, iyzico Pazarlama Müdürü İpek Regay gibi sektörün önemli isimlerinin yanı sıra Masterchef Türkiye jürisi ve Efendy Group CEO'su Somer Sivrioğlu ve Milli Boksör Busenaz Sürmeneli konuşmacı olarak yer aldı.





Doğru ekip, doğru pazarlama, doğru iş

Zirvenin ilk konuşmacısı olan Türk gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinden Efendy Group Kurucusu ve Masterchef Türkiye Jüri Üyesi Somer Sivrioğlu, "Biz yetiştirdiğimiz şeflere yalnızca yemek yapmayı değil takım olmayı, birlikte çalışmayı, mutfak yönetmeyi ve en önemlisi de yaptığı yemeği doğru şekilde pazarlamayı öğretiyoruz. Bugünün gastronomi dünyasında doğru yemek kadar doğru pazarlama ve iş planı da büyük önem taşıyor. Pazarlamanın, gastronomi ve aşçılık eğitimlerinden çok önemli bir yeri olması gerektiğini düşünüyorum. Doğru ekip, doğru iş." dedi.

Markaların desteği başarılarımızın inşasında önemli bir nokta

Geçtiğimiz haftalarda Avrupa şampiyonu olan Milli Boksör Busenaz Sürmeneli konuşmasında, "Sporcular olarak ekranda bir kişi ya da takım gördüğünüzde tüm başarının o kişi veya takımda olduğunu görebiliyoruz. Fakat arka planda teknik ekibinden lojistiğine, sportif ekipten sağlık ekibine çok büyük bir yapıyla hareket ediyoruz. Pazarlama ve iletişim de bu ekiplerin başında yer alıyor. Bu ekiplerin sayesinde daha geniş kitlelere adımızı ve başarılarımızı duyurabiliyoruz. Sponsorlarımız da bu hikayenin arkasındaki bir diğer önemli mimarlar. Sponsorlarımızın destekleriyle müsabakanın içinde yer alıyoruz. Bir başarı yakaladığımızda ve şampiyon olduğumuzda onlar da şampiyon olmuş gibi hissediyor. Biz ekip olarak, sponsorlarımızla bayrağımız ve ülkemiz için her şeyi yapmaya hazırız." dedi.

Yeniliklerle dolu bir dünyada bir şeyi ilk defa yaptık demek oldukça güç

Zirvenin sponsorları arasında da yer alan Garanti BBVA'nın sunduğu yeniliklerden ve iletişim çalışmalarından bahseden Garanti BBVA Ödeme Sistemleri- Ürün, Marka Yönetimi ve Pazar Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Erdur, "Müşterilerin en çok aklında kalan şey melodi oluyor, bunun ardından ise renk ve sembol geliyor. Biz Garanti BBVA olarak tam 24 yıldır aynı melodiyi kullanıyoruz. İletişimlerimizde her zaman eğlence duygusuna odaklandık. Bunun yanında her yıl Türkiye'de kredi kartı ödeme sistemleri alanında "Bunu Bonus yapar!" dedirtecek işler çıkarmayı hedefledik. Yeniliklerin arka arkaya geldiği bir dünyada bir şeyi ilk defa yaptık demek oldukça zor bir iş. Garanti BBVA olarak bunu gerçekleştirmek için yenilikçi çalışmalar yapmaya devam ediyoruz." dedi.





Yapay zekayı herkesin erişebildiği bir araç haline getirmek istiyoruz

Etkinlikte yapay zekanın gelişimine ve rolüne değinen Meta Ajanslar ve Ekosistem Ortakları Yöneticisi Serkan Tavşanoğlu, "Meta gibi platformların en büyük rolü yapay zekayı milyarlarca insana ulaştırmak. Şu anda platformlarımızı 4 milyara yakın insan kullanıyor. Bu alanda ciddi yatırımlar yaparak yapay zekayı herkesin erişebildiği bir araç haline getirmek istiyoruz. Facebook feed (akış) gönderilerinin yaklaşık yüzde 30'u, Instagram'da karşımıza çıkan içeriklerin yarısından fazlası yapay zeka öneri sistemimiz tarafından sunuluyor. İçerik kontrol mekanizmalarımız yapay zekayla çalışıyor. Reklam verenler için sunduğumuz çözümlerin tamamında yapay zekanın gücünden faydalanıyoruz. Dolasıyla hem kullanıcılar hem reklam verenler yani platformu kullanan herkes bir şekilde yapay zekayla etkileşime giriyor." dedi.

Son 6 yılda fintech sayısı ikiye katlandı

Fintechlerin pandemi sonrasında yaşadığı dönüşüme dikkat çeken iyzico Pazarlama Müdürü İpek Regay, "Pandemiyle birlikte tüketici davranışları ve beklentileri büyük bir değişime uğradı. Birçok farklı sektörde dönüşüm gerçekleşti. Harcama alışkanlıklarımız değişti, daha fazla online alışveriş yapmaya ve bu konuda daha cesur hareket etmeye başladık. Biz de burada fintechler olarak daha çok yer almaya başladık. Bu süreçte ödeme yöntemi güvenliği daha da önemli bir hale geldi. Burada fintekler hızlı bir dönüşümden geçti ve sayıları arttı. 2018'de ödemeler alanında toplam 42 fintech varken şu anda bu sayı 81'e ulaştı. Biz iyzico olarak 10 yıldır faaliyet gösterdiğimiz sektörde girdiğimiz dönüşümle faaliyet göstermeye devam ediyoruz." dedi.

Markaların ve ajansların uyum içerisinde çalışması önemli

İletişim dünyasının önde gelen ajanslarından Alaaddin'in Başkan Yardımcısı Hande Çeviköz Doğru, "Başarılı kampanyalar için en önemli nokta markaların ve ajansların uyum içinde çalışması. Bu uyumla birlikte atılan cesur adımlar, kampanyaların ve marka hikayesinin gücünü artırıyor." dedi.

Zorlu PSM'de gün boyu 1000'in üzerinde sektör profesyonelini ağırlayan İstanbul Marketing Summit, Aralık ayında 3 gün sürecek olan etkinliğine hazırlanıyor.